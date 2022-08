Río Grande – Con mensajes en los que hicieron hincapié de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) es la única colectividad que aboga y promueve la estadidad para la isla y en la importancia de emitir un voto a favor de la Palma en el 2024, miles de novoprogresistas celebraron este domingo su Junta Estatal para dar cierre a su convención anual.

El momento fue aprovechado por el presidente del PNP y gobernador, Pedro Pierluisi, para reiterar que aspirará a un segundo término. De inmediato, se mostró confiado en que prevalecerá en las próximas elecciones y que daría una “pela” al Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que yo digo, lo hago. Por eso, estoy seguro de que vamos a retener la gobernación. Vamos a retener la comisaría (residente en Washington). Vamos a lograr la gran mayoría de las alcaldías. Vamos a retomar la Legislatura y le vamos a dar una pela al Partido Popular y a todos los que se dedican a criticar y no hacen nada”, dijo Pierluisi en su mensaje a los penepés para luego del cierre a la Junta Estatal celebrada en el hotel Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

Sin mencionar nombres, Pierluisi criticó a quienes han “privado al pueblo de secretarios capacitados, jueces competentes y buenos fiscales por pura politiquería”. Dijo que con esas acciones “lo que buscan es desestabilizar a Puerto Rico”.

“A todos esos yo les digo que no me intimido, no me distraigo. Estoy enfocado en darle un gobierno a Puerto Rico”, sostuvo el presidente de la Palma.

Antes de llegar al micrófono, el momento fue presentado para presentar un vídeo en el que aparecieron todos los expresidentes de la Palma, incluyendo a Ricardo Rosselló, quien participó del evento virtualmente.

“No hay quién nos pare” fue el estribillo que constantemente repitió Pierluisi, quien reiteró que por lo que resta del cuatrienio y el próximo estará mostrando “obra” al país.

Previo a su mensaje le antecedieron los vicepresidentes del PNP, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, este ultimo fue el más aclamado por las huestes.

“¡Yo me siento orgulloso de ser penepé!”, gritó Méndez arrancando aplausos de los asistentes.

Aludió a la figura de Luis A Ferré, José Celso Barbosa, Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“Este partido ha regresado a lo que tiene que ser. Ha regresado de que nuestra bandera es el ideal de la estadidad, que lo que nosotros buscamos es promover el ideal de la estadidad y tenemos un gobernador comprometido, con una comisionada residente comprometida. Con una Cámara penené comprometida, con un Senado penepé comprometido en lograr el sueño de Barbosa, pero para eso nosotros tenemos que seguir replicando, hablando lo que es un buen gobierno en manos del PNP”, dijo el expresidente cameral.

Mientras, Rivera Schatz destacó que el PNP está en plena reorganización y atacó al PPD al responsabilizarlos de la quiebra del gobierno de Puerto Rico.

“La Palma tiene que decir de nuevo presente y tenemos que derrotarlas en el 2024″, dijo un eufórico Rivera Schatz.

Aludió a las alianzas que se cuecen entre varios partidos, las marchas recientes en contra de políticas públicas de Pierluisi y las manifestaciones públicas en su contra en eventos multitudinarios.

“Nosotros los estadistas marchamos, bailamos en los conciertos, pero votamos y ganamos en el 2020 con la Palma y la estadidad. Así que venga la marcha, que venga el concierto y que venga el voto para la Palma, una vez más, en el 2024″, sostuvo.

Rivera Schatz habló sobre la brecha que hay entre electores que votan por la estadidad y los que endosan al PNP en las urnas.

“Que bueno que la estadidad saca más votos. Pero yo quiero decirle a todo buen estadista, a todo buen puertorriqueño que genuinamente crea en la estadidad y que la defienda con su voto que solamente con un gobierno y un partido que crea en la estadidad la adelantamos. Hay que votar por la Palma para garantizar la estadidad. Un gobierno del Partido Popular o de cualquiera de los otros partidos, no va a defender la estadidad”, sentenció.

Rivera Schatz no olvidó en su mensaje mencionar a los alcaldes del PNP, que estaban vestidos con camisetas naranja intenso.

El gobernador, en cambio, aludió a la obra que ha ejecutado durante su administración con fondos federales. Se atribuyó una baja en el desempleo, aumentos salariales a empleados públicos, alza en los recaudos y desarrollo económico. Mencionó el hospital de Vieques, cuya construcción aún no ha comenzado, lo que provocó que el ejecutivo municipal de la isla municipio, Juan “Junito” Corcino, se levantara a aplaudir.

“Cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Este es el cuatrienio de la obra. Ya ustedes la están viendo. Todos en nuestra isla la están viendo. Más de $1,000 millones en fondos CDBG-DR desembolsados”, apuntó.

Previo a los mensajes de los líderes del PNP, las huestes aprobaron por unanimidad tres resoluciones presentadas para apoyar las gestiones del gobernador, la comisionada residente en Washington y los delegados por la estadidad a favor del proyecto congresional que impulse un plebiscito con aval federal, para reafirmar la política pública para mejorar la salud y las condiciones de los profesionales de la salud, y para designar el Instituto de Estadísticas con el nombre de Juan R. Melecio.

La Junta Estatal contó con un quórum del 93% de sus miembros que sobrepasan los 680. La Junta se compone del alto liderato del PNP a nivel municipal y estatal.