“Me sentí bien satisfecho del compromiso de Benito”: Juan Dalmau elogia expresiones de Bad Bunny, pero no se adjudica endoso

Ante preguntas de la prensa sobre si consideraba las expresiones como un endoso a su candidatura, Dalmau Ramírez respondió: “Con respecto a endosos, todavía quedan dos meses. Yo sé que se interpretan cosas, pero no quiero que se vayan con la idea que me estoy adjudicando un endoso particular, le tocará a cada cual hacer sus expresiones precisas públicas”.