El representante Jorge “Georgie” Navarro votó al filo del mediodía de este sábado de forma secreta en la elección que realiza el Partido Nuevo Progresista (PNP) para escoger al próximo alcalde de Guaynabo, tras la abrupta salida de Ángel Pérez Otero de alcaldía en medio de una acusación federal por soborno, conspiración y extorsión.

Navarro no quiso revelar si escribió su nombre en la columna de nominación directa, tal y como lo solicitó el grupo que “silvestremente” realizó una campaña a su favor. Pero, dejó claro que de prevalecer en la contienda activará a un grupo de abogados y llevaría hasta el Tribunal Supremo un caso para que le permitan juramentar, aun cuando no cumple con el requisito de un año de residencia en la ciudad, como lo estipula el Código Electoral vigente.

”Si el pueblo toma esa decisión hoy, porque el movimiento ‘write in’ los convenció, te lo garantizo que sí, (seré buen alcalde). Mi carta de presentación está ahí, con 18 años de servicio, con mis altas y mis bajas. El ser político no te hace ser perfecto, pero siempre he dado lo mejor de mí”, precisó el representante.

Navarro aludió a que hay precedentes judiciales a su favor que le ayudarían a juramentar al cargo. Habló del caso de residencia que se llevó contra el exgobernador Ricardo Rosselló para la votación de delegado congresional, así como la del exlegislador Fernando Tono, quien no cumplía con el requisito de edad para juramentar cuando fue elegido.

Navarro lleva residiendo en Guaynabo solo seis meses, pero ha sido representante de distrito de unos sectores del municipio por los pasados 18 años. Dijo que estos factores lo ayudarán a prevalecer en un caso judicial.

”Yo no soy un marciano. Yo soy Georgie Navarro, el legislador de aquí por 18 años, que me conoce todo el mundo, vivo aquí en Guaynabo hace seis meses, he estado viviendo esporádicamente durante nueve años, cuatro años una vez, tres años una vez, y me iba mudando”, expresó a su llegada a la Escuela Urbana para ejercer su sufragio.

De paso, explicó que se ha mudado en varias ocasiones entre San Juan y Guaynabo por pura razón electoral.

”San Juan es multiprecintal. En una ocasión me dijeron: ‘Si no estás allá, (en San Juan), te van a impugnar la presidencia’. Cuando es la reorganización, tengo que estar con San Juan para cumplir con el requisito y vuelvo para Guaynabo. Mi intención siempre ha sido siempre estar aquí y esa situación es la que se verá en el Tribunal Supremo, si esto ocurre, porque estamos aquí especulando.

Sus contrincantes son los aspirantes certificados por el PNP: Dana Miró, Edward O’Neill, Ricardo Aponte Martínez, Julio “Pipe” Abreu y Marigdalia Ramírez.

Si no saliese electo por nominación directa, Navarro dijo estar dispuesto a trabajar por Guaynabo junto a su nuevo alcalde o alcaldesa, tal y como hizo bajo las pasadas administración de Héctor O’Neill y Pérez Otero.

”Mañana, aquí el PNP está unido, sea quien sea el alcalde. Georgie Navarro va a estar detrás de la persona que esté en la alcaldía”, aseguró.