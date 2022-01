El legislador municipal y comerciante, Julio “Pipe” Abreu, llegó en la mañana de este sábado al colegio Adianez, junto a su esposa María Durán y sus hijos 10 y 7 años, a marcar una intensa X debajo de su imagen en la contienda a alcalde de Guaynabo que se desató tras el arresto y la acusación federal de Ángel Pérez Otero.

Al emitir su sufragio, expresó que “ese voto representa devolverle la confianza a Guaynabo, mirar hacia un futuro esperanzador y dejar atrás un pasado (al) que no queremos regresar”.

El propietario del concurrido Colmado Abreu, en la avenida Alejandrino, no desaprovechó la oportunidad de llamar a los electores guaynabeños a salir a emitir su voto para escoger al que será el próximo alcalde. Dijo que una vez en las urnas, los electores “sabrán escoger sabiamente”.

Abreu se mide en la contienda contra otros cuatro candidatos. Estos son la asesora del Departamento de Salud y esposa del productor Luisito Vigoreaux, Dana Miró; el comerciante Ricardo Aponte Martínez; el supervisor de LUMA Energy e hijo del exalcalde Héctor O’Neill, Edward O’Neill Rosa, y la doctora Marigdalia Ramírez.

/ Los centros de votación abrieron a las 9:00 de la mañana de hoy para la elección especial por la alcaldía de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

Se espera la participación de unos 8,000 electores. (Alex Figueroa Cancel)

En la foto, se preparan para abrir centros de votación para elección especial de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

La comisionada del PNP dijo previo a la apertura de los centros que no habían surgido contratiempos con el material electoral. (Alex Figueroa Cancel)

Electores acuden al centro de votación en la Nueva Escuela Urbana de Guaynabo para la elección especial. (Alex Figueroa Cancel)

La candidata a alcaldesa de Guaynabo Dana Miró asiste a misa previo a la elección especial. Estuvo en compañía de su hijo mayor Jean Paul y sus padres Eddie Miró e Ita Medina. (Teresa Canino Rivera)

La candidata a la alcaldía de Guaynabo, Dana Miró asiste a votar en la Gersh Academy junto a su esposo Luisito Vigoreaux y en compañía de su hijo mayor Jean Paul y su hija Andrea. (Teresa Canino Rivera)

Hay 26 centros de votación que operarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (Alex Figueroa Cancel)

Se esperan resultados a las 5:00 p.m. (Alex Figueroa Cancel)

El candidato Edward O'Neill emite su voto en la escuela Agustin Lizardi. (David Villafañe Ramos)

Ambiente durante votación en escuela Esperanza Linares de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

El candidato Edward O'Neill emite su voto y muestra su papeleta. (David Villafañe Ramos)

Votantes en la escuela Agustín Lizardi. (David Villafañe Ramos)

El candidato Julio "Pipe" Abreu emite su voto en la elección especial de Guaynabo. (Frances Rosario)

Ambiente durante votación en escuela Esperanza Linares de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

Electores acuden al centro de votación en la escuela Agustín Lizardi. (David Villafañe Ramos)

Electora emite su voto. (David Villafañe Ramos)

Ambiente durante votación en escuela Esperanza Linares de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

Ambiente durante votación en escuela Esperanza Linares de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

Ambiente durante votación en escuela Esperanza Linares de Guaynabo. (Alex Figueroa Cancel)

El candidato Ricardo Aponte vota en la escuela Ramón Marín Sola, en Guaynabo (Alex Figueroa Cancel)

Aponte junto a su esposa la licenciada Melissa Ramirez. (Alex Figueroa Cancel)

El candidato Julio "Pipe" Abreu acude a votar. (Suministrada)

Julio “Pipe” Abreu muestra su papeleta. (Suministrada)

El representante Jorge "Georgie" Navarro vota en la elección especial de Guaynabo. (Frances Rosario)

El representante piensa que tiene probabilidades de salir electo por nominación directa. (Frances Rosario)

Se destaca también en esta contienda una campaña por nominación directa a favor del representante Jorge “Georgie” Navarro, quien no cumple con el requisito de residencia por más de un año en la ciudad.

En medio de esta competencia, Abreu señaló que “aquí, desde un principio, hemos dicho que esto se trata de una elección de establecer los contrastes, de escoger al mejor candidato y, simplemente, dejar a un lado los fanatismos políticos, políticos que quizás no tienen la capacidad y necesitan que otros políticos tradicionales los carguen”.

Dijo que ha presentado un plan de trabajo y una candidatura “de altura”. Por ello, alegó estar listo para asumir la administración de la alcaldía de Guaynabo.

“Estamos confiados de que el pueblo va a elegir muy sabiamente. Pero, hacemos ese llamado al pueblo. Necesitamos que muchas personas salgan a votar y que dejemos claro que Guaynabo necesita más y necesitamos movernos hacia un futuro”, manifestó.

En caso de no prevalecer, Abreu permanecería en su cargo de legislador municipal. Dijo que desde allí cooperaría con la persona que asuma la labor de alcalde.

No supo indicar si retaría al vencedor en las elecciones del 2024, si no resultase vencedor en esta contienda.

Asimismo, Abreu rechazó que no haya fiscalizado a la administración de Pérez Otero desde la Legislatura Municipal.

“Aquí decir que la Asamblea Municipal no ha fiscalizado, sería sumamente irresponsable. Aquí quien falló ha sido una sola persona. Aquí no podemos culpar al gobierno municipal completo por las actuaciones individuales de alguien, expresó al dejar claro que no ha tenido contacto con el exalcalde en esta contienda.

Por otro lado, Abreu no informó cuánta cantidad de dinero logró recaudar e invirtió en su campaña, que incluyó anuncio en redes sociales, billboards y letreros ubicados estratégicamente por la ciudad. Dijo que esa información la daría a conocer a través de un informe al Contralor Electoral.

Aceptó, sin embargo, que comerciantes y “muchas buenas personas que, realmente, sin interés alguno y genuinamente” aportaron en su campaña para impulsar un cambio en Guaynabo.

“El llamado es que todos salgamos a votar, que todos miremos a un Guaynabo próspero y de futuro”, concluyó el aspirante.