Nydia Velázquez explica por qué no apoya a Pablo José Hernández ni al PPD: “Confirmé mi temor”

“Estoy muy clara en términos de resolver el problema del colonialismo, y he tenido conversaciones con el joven Pablo José. Escuchándolo en uno de los debates, confirmé mi temor de que él no está dispuesto a presentar una definición de ELA (Estado Libre Asociado) que sea fuera de la cláusula territorial no colonial. Entonces, ¿cómo me piden a mí apoyar a un popular?”, sostuvo la veterana representante demócrata de Nueva York.