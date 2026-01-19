Opinión
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Olvin Valentín se afilia al Partido Popular Democrático: “Vengo con la intención de sumar”

El ex comisionado electoral del MVC se unió a la Pava tras conversaciones con el presidente Pablo José Hernández

19 de enero de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olvin Valentín, ahora miembro del PPD, no descartó aspirar nuevamente a una posición electiva en el futuro. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticias

El licenciado Olvin Valentín, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se afilió al Partido Popular Democrático (PPD), anunció este lunes el máximo líder popular, Pablo José Hernández Rivera.

RELACIONADAS

El también comisionado residente en Washington afirmó que la movida de Valentín, a quien describió como “una de las mentes moderadas más brillantes del MVC”, es “un reflejo de que el PPD ha cambiado, que está cambiando”.

Hernández Rivera describió a Valentín como “una de las mentes moderadas más brillantes del MVC”.
Hernández Rivera describió a Valentín como “una de las mentes moderadas más brillantes del MVC”. (Ramon "Tonito" Zayas)

En tanto, Valentín aseguró que su afiliación al PPD se dio después de conversaciones en las que vio un “interés genuino de cambio” y la apertura a escuchar ideas diversas por parte del liderato del partido.

“Yo vengo con la intención de sumar, con la intención de trabajar, a aportar mi conocimiento y experiencia en el campo electoral”, aseguró en conferencia de prensa, desde las instalaciones de Piloto 151, en Santurce.

Las conversaciones con el exmilitante del MVC ocurrieron en diciembre, mediante la intervención del exrepresentante Ángel Matos García, indicaron Hernández y Valentín. La decisión finalmente se dio la semana pasada.

Como parte de sus primeras tareas, Valentín participará en la redacción de la nueva filosofía del PPD. El presidente de la Pava, además, considera crear una secretaría para que el ex comisionado electoral ayude a reclutar nuevos talentos a las filas del partido.

Valentín también fue precandidato a la Cámara de Representantes en el pasado ciclo electoral, contienda en la que no prevaleció frente a la exrepresentante Mariana Nogales y la activista Myrna Conty.

El nuevo miembro del PPD no descartó aspirar a una posición electiva en el futuro.

Partido Popular DemocráticoOlvin ValentínMovimiento Victoria CiudadanaPablo José Hernández Rivera
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas.
