Olvin Valentín se afilia al Partido Popular Democrático: “Vengo con la intención de sumar”

El también comisionado residente en Washington afirmó que la movida de Valentín, a quien describió como “una de las mentes moderadas más brillantes del MVC”, es “un reflejo de que el PPD ha cambiado, que está cambiando”.

Hernández Rivera describió a Valentín como “una de las mentes moderadas más brillantes del MVC”. (Ramon "Tonito" Zayas)

En tanto, Valentín aseguró que su afiliación al PPD se dio después de conversaciones en las que vio un “interés genuino de cambio” y la apertura a escuchar ideas diversas por parte del liderato del partido.

“Yo vengo con la intención de sumar, con la intención de trabajar, a aportar mi conocimiento y experiencia en el campo electoral”, aseguró en conferencia de prensa, desde las instalaciones de Piloto 151, en Santurce.

PUBLICIDAD

Las conversaciones con el exmilitante del MVC ocurrieron en diciembre, mediante la intervención del exrepresentante Ángel Matos García, indicaron Hernández y Valentín. La decisión finalmente se dio la semana pasada.

Como parte de sus primeras tareas, Valentín participará en la redacción de la nueva filosofía del PPD. El presidente de la Pava, además, considera crear una secretaría para que el ex comisionado electoral ayude a reclutar nuevos talentos a las filas del partido.

Valentín también fue precandidato a la Cámara de Representantes en el pasado ciclo electoral, contienda en la que no prevaleció frente a la exrepresentante Mariana Nogales y la activista Myrna Conty.