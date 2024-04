Pedro Pierluisi adelanta que podría convocar una consulta de status en verano

Agradece apoyo de Ricardo Rosselló

“ Lo agradezco, como yo agradezco todos los apoyos que recibo, y no me sorprende porque yo he trabajado colaborativamente con el gobernador, sobre todo, sobre el tema de la estadidad . En los próximos días, voy a estar yendo a Washington y voy a estar compartiendo con la delegación extendida que el exgobernador creó”, afirmó.

“Me alegro que me dé la razón”

Tras conocer las expresiones de Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González manifestó que “yo me alegro que me haya escuchado, me alegro que me dé la razón y que entienda que Puerto Rico debe tomar una decisión sobre esto”, en referencia al tema del status.