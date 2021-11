Río Grande - En un ambiente que dejó claro que aspira a un segundo término a la gobernación, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, cerró esta tarde los trabajos de la convención de la colectividad no sin antes hacer alarde de los proyectos de rehabilitación que impulsará para la isla y su esfuerzo por adelantar la estadidad desde la gobernación.

“Aquí hay obra para ocho años. Tenemos los fondos que necesitamos y los estamos poniendo a correr para que nuestro pueblo tenga las carreteras que quiere, las viviendas que merece, los cascos urbanos renovados, las escuelas seguras y servicios de luz y agua confiables. Un Puerto Rico nuevo y fuerte. Un Puerto Rico del que podamos estar más orgullosos que nunca y por esa obra nuestra gente nos va a dar el voto de confianza”, dijo el gobernador a través de un vídeo que se difundió antes de dirigirse a la Junta Estatal del PNP que celebró su convención en un hotel de Río Grande.

Culminado el vídeo, Pierluisi se disponía a hablar a las huestes del PNP cuando le gritaron “cuatro años más” y “Baila Pedro, baila”.

El gobernador se resistió inicialmente diciendo que había bailado “demasiado anoche”, pero accedió y lanzó algunos pasos de baile.

El cierre de la convención se dio con la notable ausencia de la vicepresidenta del PNP y comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Se informó que González no asistió este domingo por tener un compromiso familiar.

Ahora bien, Pierluisi aprovechó para elogiar el trabajo de la comisionada residente en Washington y asegurar que ella participó del evento de la Palma que comenzó el viernes.

“Vino (el huracán) María y allí estuvo para ocuparse de que nos dieran los fondos necesarios para recuperarnos y reconstruir a Puerto Rico. Llegaron los terremotos y nuevamente estuvo. La pandemia de igual manera y ahora mismo hay un proyecto en el Congreso que, por fin, nos va a dar un trato justo en el programa de Medicaid”, dijo.

Aseguró que el PNP está “fuerte” y “organizado”. También elogió la realización de la convención en plena pandemia.

“Ninguno de los otros partidos lo hizo y estoy seguro que están temblando. Tremenda convención”, soltó el gobernador.

Críticas a la oposición política

Asimismo, Pierluisi aprovechó el evento para lanzar críticas contra la oposición política. Comenzó por catalogar a los legisladores del PNP como “gladiadores” y felicitarlos por su trabajo en la Asamblea Legislativa.

“Sí, porque no es fácil estar en la minoría. Estar combatiendo a una mayoría que lo que hace es obstaculizar, que no trabaja ni tan siquiera le da audiencia, vistas públicas, a los que yo presenté para su consejo y consentimiento. Una mayoría legislativa que no ha hecho na’”, sentenció Pierluisi.

Pese a que restan tres años para las próximas elecciones, Pierluisi se mostró como todo un candidato en plena campaña. No dejó de lanzar directos cuestionamientos a los demás partidos, aunque se describió como un líder que no es de “tiraera, jamás lo he sido”.

“En ese Partido Popular no saben ni lo que quieren. Ahora se han inventado una mesa de diálogo. Allí va a estar nuestro portavoz, la voz firme del PNP, Thomas Rivera Schatz, porque si hay algo he aprendido es que las sillas nunca se dejan vacías. Pero aquí no hay que dialogar na’. Aquí lo que hay que hacer es exigirle al Congreso que le responda a nuestro pueblo por la estadidad”, dijo el gobernador.

“Y qué me dicen de Victoria Ciudadana… miren, primero que nada en status tampoco se sabe bien lo que quieren. Pero con ese negativismo. Con ese pesimismo, oponiéndose a todo, ahí no hay futuro. Y le aplica algo parecido a Proyecto Dignidad. Tampoco tienen norte en cuanto al futuro de Puerto Rico. Y que no me hablen a mí de valores. Los valores están en el PNP”, sentenció el presidente de la colectividad.

Sobre los independentistas, Pierluisi dijo que reconocía su ideal, “pero abrazando el gobierno comunista de Cuba no van pa’ ningún la’o. Eso no es justificación alguna. El que cree en la democracia, incluyéndonos a nosotros los estadistas, tiene que repudiar ese comunismo, la dictadura esté donde esté. Así que también no están bien dirigidos”.

Defensa a los cabilderos por la estadidad

Autoproclamó al PNP como el partido del futuro. De paso, defendió a los cabilderos por la estadidad.

“Los que critican la delegación, por favor, no se confundan. Ahí lo que nuestro partido hizo fue básicamente activar el Plan Tenesí del que tanto habíamos hablado”, dijo.

“Somos el partido más grande de Puerto Rico y al Partido Popular le tenemos que decir: ‘Prepárense, los vamos a derrotar en las próximas elecciones”, agregó Pierluisi, cuyo rostro aparecía en pancartas que fueron colocadas desde la entrada del hotel y que leían Pedro Pierluisi gobernador 2024. También abundaban las camisetas con el mismo mensaje.

Pierluisi fue claro al decir que “venía a hablar de la obra que ya estamos haciendo”.

“El PNP es el partido de la obra. Cuando comparamos lo que ha hecho el Partido Popular Democrático y lo que ha hecho nuestro partido, no hay comparación”, afirmó Pierluisi.

Recalcó que cuenta con “todos los recursos” del gobierno federal para dar paso a la reconstrucción de la isla. Aludió directamente a varios jefes de agencia o de corporaciones públicas, algunos de ellos allí presentes como la secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega.

“Aquí se están reparando carreteras como nunca antes”, dijo.

No vaciló en hablar “del equipo del PNP” en cada una de las agencias que mencionó.

“Tenemos una gran mujer a cargo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que no puede estar aquí por reglas que aplican, pero yo sé que aquí están los acuáticos. Tengo que felicitar a Doriel Pagán y el equipo de la AAA que están haciendo lo que tienen que hacer”, gritó el gobernador.

“Y vamos a hablar sí. Si se pensaban que yo no voy a hablar de frente de este tema, pues sí lo voy a hablar de frente. Vamos a hablar del sistema eléctrico de Puerto Rico. Les recuerdo a todos, los que están aquí y los que me escuchan por medios tradicionales y no tradicionales, es compromiso de nuestro partido, de la pasada administración transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. No hacer más de lo mismo”.

“Yo como gobernador, con el apoyo de ustedes, lo estoy haciendo. Sé que hubo tropiezos en este comienzo, pero yo estoy siempre pendiente. Y ahora mismo llevamos tres semanas que el 99% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la P3 de LUMA tienen su servicio así que ya se está viendo la estabilidad que hacía falta”, reconoció.

No dejó fuera de su discurso al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón.

“Qué me dicen del caballo, no es como Carlos Romero Barcelo, pero es un caballo. El caballo que me busqué para que esté a cargo de las plantas de la AEE, Josué Colón y el equipo de los energéticos tienen esas plantas funcionando. Tienen esas plantas funcionando”, dijo.

“Eso es lo que quiere el pueblo. Los populares quizás quieran estirar el chicle de la crítica, pero si el servicio está. Si nos movemos a la energía renovable para no seguir con aumentos de factura por el costo del petróleo, esa es la solución y la vamos a ver antes de que se acabe el cuatrienio”, agregó.

En cuanto a Vivienda, dijo que era un tema que le tocaba “de cerca” porque su padre fue secretario de esa agencia.

“A mí me molesta, me incomoda y hasta me da vergüenza que todavía tengamos toldos azules por viviendas dañadas y afectadas por los huracanes, pero a mí me gusta ver los números”, apuntó.

Alegó que cuando llegó a la gobernación el 2 de de enero había 400 viviendas con toldos azules reparadas y ahora hay 3,000.

“Y no estamos nada más que construyendo las viviendas. Para toda esa gente humilde, yo ya estoy entregando casas. Las estamos entregando y les vamos a poner paneles solares y tanques de agua para que nuestra gente esté autosuficiente”, expresó.

“Hombro con hombro” con los alcaldes

Se vanaglorió de que su administración trabaja “hombro con hombro” con los alcaldes y las alcaldesas.

“Yo estoy convencido que los municipios son una extensión del gobierno central”, recalcó.

Ni los populares ni la Junta se pueden meter conmigo en el uso de los fondos federales

Pierluisi aseguró que su norte es sacar la Junta de Supervisión Fiscal de la isla. Destacó que el ente federal se ha opuesto a sus propuestas para ofrecer justicia salarial a los empleados del gobierno.

“Esta batalla la voy a dar yo, y la voy a ganar. La Junta se ha opuesto cada vez que yo propongo justicia salarial para todos lo empleados públicos. Que nadie se equivoque, yo voy a dar esa batalla y ustedes van a tener la compensación que se merecen. Todos los funcionarios públicos de Puerto Rico. Mientras tanto qué hago cada vez que tenemos dinero federal, los incentivos, premium pay… si no me los da la Junta o me los bloquea la Junta, pues uso los fondos federales porque ni los populares ni la Junta se pueden meter conmigo en el uso de los fondos federales”, gritó Pierluisi.

“La obra esta ahí. La obra esta encaminada y es por el bien del pueblo. Pero les admito que sí, que es la mejor estrategia política que podemos tener de cara a las próximas elecciones porque las palabras se las lleva el viento”, continuó.

“Yo estoy claro. Yo estoy obsesionado, los jefes de agencia lo saben. Estoy encima de ellos para hacer esta obra. Voy a seguir trabajando con los alcaldes. Esto es trabajo en equipo y en el 2024 le vamos a dar una pela al Partido Popular. Pero hay una causa mayor porque tengo que admitirles que podemos hacer toda la obra del mundo, pero basta ya. Basta ya de este status bochornoso”, dijo Pierlusi.

El PNP aprovechó la convención para aprobar cinco resoluciones, una de ellas, propuesta por Pierluisi para desarrollar una campaña de reclutamiento de nuevos electores denominada “Casa abierta 2024″, algo que fue descrito como “un plan agresivo de inclusión, según dicta este partido”.

Otra resolución aprobada fue propuesta por el representante José Aponte para adoptar el programa de orientación sobre la importancia del 2 de marzo, día de la firma del Acta Jones. Un repudio y condena la utilización de fondos públicos para contratar cabilderos que aboguen en contra de la estadidad también fue aprobada luego que la presentase el representante Georgie Navarro.

Igualmente, el PNP aprobó una resolución para dar paso a la primera academia de procesos políticos para mujeres y jóvenes. Otra resolución reconoció la labor política de Ángel Bulerín por ocho cuatrienios.