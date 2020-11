La certeza de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa puede haber dado al traste con una de las propuestas del gobernador electo Pedro Pierluisi en cuanto a status: propiciar que los miembros de la Comisión de la Igualdad, que lleva años tratando sin éxito de interesar a Washington en el status de Puerto Rico, sean electos por voto popular.

El programa de gobierno del PNP dice que, de ganar la estadidad en la consulta del día de las elecciones, lo cual ocurrió, el gobierno convocaría a una elección especial para elegir dos delegados puertorriqueños al Senado de Estados Unidos, y cuatro a la Cámara de Representantes, que serviría como “delegación congresional de Puerto Rico” entre los años 2021 y 2024.

Podrían postularse personas residentes en Puerto Rico que cumpliera con las disposiciones de la Ley Electoral y, además, tuvieran “dominio del idioma inglés”, que es la lengua en la que conducen todos los asuntos en el gobierno federal de Estados Unidos. Los delegados tomarían posesión de sus puestos en julio del 2021.

Pierluisi puso en pausa esa propuesta al no lograr mayoría en la Legislatura.

“No voy a estar radicando proyectos si no estoy convencido de que puedo llevarlos a feliz término, porque no estoy aquí para perder el tiempo ni dar mensajes por dar mensajes. No lo descarto, pero no he tomado esa decisión. Quiero ver el tipo de legislatura que tenemos, ver el sentir de los miembros de esa legislatura en cuanto a la estadidad”, sostuvo Pierluisi en entrevista con El Nuevo Día el día después de ganar las elecciones.

El gobernador electo sostuvo que, en cambio, contará con la Comisión de la Igualdad, que fue creada un mes después de la consulta de status de junio de 2017 y, entre múltiples sustituciones de miembros, no logró siquiera que las iniciativas de status presentadas en Washington por la comisionada residente Jenniffer González , llegaran a audiencias públicas.

Según un informe presentado en 2018, ni siquiera logró que la prensa estadounidense creyera que la consulta de 2017 fue ganada por la estadidad.

Pierluisi dijo que la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no puede oponerse a que se le den más recursos a la Comisión de la Igualdad porque, según el gobernador electo, la ley Promesa le impide intervenir en temas de status.

La Comisión, cuyos integrantes deben ser confirmados por el Senado, se supone que tenga siete integrantes, pero hoy solo tiene cinco: los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño, el expresidente del Senado Charlie Rodríguez, la activista republicana Zoraida Fonalledas y el abogado Luis Berríos Amadeo. En el pasado año renunciaron el exgobernador Pedro Rosselló y el consultor republicano Alfonso Aguilar.

La estadidad obtuvo el 52% de los votos en la pasada consulta.

Desde su creación en 2017, también renunciaron el expelotero Iván Rodríguez y el militar retirado Félix Santoni. También fracasó un intento de nombrar a la extenista Gigi Fernández, quien nunca presentó los documentos para que el Senado pudiera confirmarla.

La semana pasada, la comisionada González dijo que le sugirió a la gobernadora Wanda Vázquez que llene las dos vacantes.

El 3 de noviembre, el Sí a la estadidad sacó 52%, versus 48% del No. La ley de la consulta dice que a cinco días de que sea certificado el resultado, el gobierno de Puerto Rico debe hacerle llegar copia de esa certificación a todos los miembros del Congreso de Estados Unidos y 30 días después debe haberse aprobado un plan de transición hacia la estadidad “debidamente calendarizado”.