Al tiempo en que rechazó la sugerencia de la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres de eliminar la delegación congresional, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este jueves que llevará al tribunal a cualquier delegado que haya incumplido con su responsabilidad según lo establece la Ley 167-2020 que viabilizó su elección en marzo pasado.

Los delegados, de acuerdo con ese estatuto, deben rendirle informes al gobernador cada 90 días. Torres, al igual que otros delegados, ya presentaron sus respectivos informes. Pierluisi adelantó que tiene un equipo de trabajo revisado de manera minuciosa cada informe para velar que se haya cumplido con la faena asignada y el buen uso de los fondos públicos. Los delegados cobran $90,000 anuales y tiene derecho a $30,000 en reembolso de gastos.

“En la medida que se estén usando fondos públicos, los fondos públicos tienen que utilizarse conforme a la ley y la ley es clara. Dice que la obligación de cada delegado es adelantar, obviamente incluyendo en el uso de fondos públicos, es adelantar la estadidad. Ese es el fin público para el uso de esos fondos públicos. Así que hay que revisar ese informe detalladamente porque yo quiero, ante todo, que se cumpla con la ley”, dijo el gobernador.

“Acudiremos a todos los foros necesarios. Si determinamos que ha habido una violación, se harán los referidos a todas las autoridades concernidas. Aquí no hay excepciones. Aquí la ley aplica a todos por igual”, agregó cuando se le cuestionó qué haría si halla que Rodríguez no está cumpliendo con la Ley 167-2020.

Torres, en su informe, recomendó que se elimine la delegación congresional, conformada por ella, María “Mayita” Meléndez, Ricardo Rosselló Nevares, Zoraida Buxó, Roberto Lefranc y Melinda Romero. Torres calificó la delegación congresional como un “embeleco”.

/ Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

“Esa opción totalmente descartada, la Ley (167-2020) convocó esa opción de delegados congresionales. Tenemos seis delagados y delegadas al momento. Todos están obligados por ley para adelantar la causa de la estadidad. Definitivamente, que no hay fundamento alguno para eliminar esta delegación congresional y diría que las supuestas justificaciones para eso, las que pude ver en los medios, es que no. No hay base alguna”, dijo Pierluisi.

A preguntas de El Nuevo Día, descartó algunos de los argumentos esbozados por Torres para sugerir la eliminación de la delegación. Dijo “quién ha dicho que esto es fácil”, respecto al proceso para lograr la estadidad para la isla. Asimismo, sostuvo que no era “cuestión de quejarse” sobre la necesidad de que hubiera una consulta de status avalada por el Congreso de los Estados Unidos.

“Eso todos lo sabemos. Esto no es cuestión de quejarse. Cada cual tiene que hacer lo que la ley exige que haga. El que aspiró a un cargo congresional, a un cargo de delegado congresional bajo esa ley tiene que cumplir con esa ley y no es cuestión de quejarse. Aquí lo que se va a hacer es revisar ese informe de 200 páginas a ver qué gestiones específicas se han hecho, si alguna, porque si no se hizo gestión, se violó la ley”, apuntó el gobernador

Igualmente, Torres en su informe, de 204 páginas, alegó que Rosselló Nevares usa la posición de delegado para adelantar su reingreso a la política activa de cara al 2024.

“Eso ciertamente es una opinión personal. El exgobernador, me indican, que también sometió un informe y lo mismo aplica. En el caso del exgobernador no está utilizando fondos públicos, pero sí está bajo la obligación de rendir ese informe. Lo cual hizo. Por lo que he visto en los medios pues no hay duda de que ha hecho gestiones a favor de la estadidad”, afirmó Pierluisi.