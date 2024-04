Pedro Pierluisi responde a Jenniffer González sobre futuro político de Puerto Rico: “No es el momento” para convocar una consulta de status

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este miércoles que “no es el momento” para convocar una consulta de status ya que aguarda por la acción del Congreso , pero no descartó moverse en esa dirección y usar la Ley 165 de 2020 , la cual le permitiría viabilizar un plebiscito, fijar las definiciones y la fecha sin necesidad de consultarle a la Legislatura.

“Tengo el poder de convocar esa consulta, pero pienso que este no es el momento porque estamos trabajando el asunto en el Congreso. Yo, personalmente, estoy abordando senadores” , afirmó, al finalizar una conferencia de prensa y ser consultado sobre el tema por periodistas.

“Estamos concentrados en que el Senado tome acción sobre el asunto. Queremos que se lleve a cabo una vista pública. Por eso, yo lo he dicho antes: no quiero enviar la señal de que no es importante ese esfuerzo que se está llevando a cabo en el partido”, dijo Pierluisi.