PONCE.– Tras enfatizar que él se encarga de la rama ejecutiva y no de la legislativa, el gobernador Pedro Pierluisi evitó este lunes valorar el testimonio de la comisionada residente en Washington, Jennifer González ante una comisión cameral que intentó investigar sus alegaciones de supuesta persecución política contra empleados del gobierno que la apoyan.

“Eso es un asunto estrictamente político y al tú llevar a cabo ese tipo de vista, te expones a eso, a que se torne en un intercambio más bien político, pero ya eso quedó atrás. Ella tuvo la oportunidad de expresarse bajo juramento”, dijo el primer mandatario cuando este medio le preguntó si como líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) estaba satisfecho con el comportamiento de los líderes de esa colectividad durante la vista pública de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

Durante la vista pública surgieron varios altercados entre González y el presidente de la comisión, Héctor Ferrer. Igualmente, hubo discusiones entre representantes del PNP y Ferrer.

“Si hubo algún tipo de debate o intercambio acalorado, eso es típico cuando entran las diferencias políticas”, dijo Pierluisi.

“Yo no voy a catalogar el evento, realmente ya quedó atrás. La comisionada tuvo la oportunidad de expresarse. Yo estoy seguro que habló con la verdad”, agregó.

Dijo que entiende que la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública no debería ejecutar un paso adicional tras el testimonio de González. De hecho, indicó que “si hubieran prestado atención a lo que yo dije, pues posiblemente no se hubiera llevado a cabo todo este proceso”.

“Desde el primer día yo dije que no ha habido una instrucción de mi parte, como gobernador, para castigar a nadie por estar apoyando a candidatos o candidatas o partidos. Sí he sido bien puntual explicando que el personal de confianza, es decir, el personal gerencial, tiene que estar identificado conmigo y con mi programa de gobierno. Eso es obvio”, apuntó el primer ejecutivo.

Preguntado sobre el sentir de un sector del pueblo que calificó de “bochornoso” lo que sucedió en la vista, Pierluisi dijo “yo soy el primer ejecutivo del gobierno”.

“Yo estoy en la rama ejecutiva. Yo respondo por la rama ejecutiva. Yo no respondo por la rama legislativo. Ese proceso no lo convoqué yo”, sentenció Pierluisi. “Yo no respondo por ese proceso. Quien tiene que responder por ese proceso es quien lo inició. Tampoco respondo por lo que haya ocurrido en la vista porque yo no estaba allí. No tuve participación”, agregó.