La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien ha dicho se mantiene escuchando el sentir del pueblo estadista en vías a definir su futuro político, se reunió esta noche con empleados públicos en la Asociación de Miembros de la Policía, en Caguas, encuentro en el que reafirmó a posibilidad de retar a Pedro Pierluisi en una primaria por la gobernación.

“Yo no descarto correr por la gobernación”, afirmó la comisionada frente a un nutrido grupo de servidores públicos que, según iban llegando a la actividad, dejaban claro su respaldo a una posible candidatura para dirigir el país. “No me voy a esconder. Saldré de frente a decirle a ustedes para dónde estoy disponible”, sostuvo arrancando los aplausos de las personas allí reunidas al son del éxito “Dura” de Daddy Yankee.

La Encuesta de El Nuevo Día ubicó hoy a González ganando ampliamente la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Pogresista (PNP) frente a Pierluisi.

“Esa decisión la tengo que tomar me imagino que previo a la radicación de candidaturas que será entre noviembre o diciembre de este año. ¿Por qué? Porque en este momento yo no estoy pensando en candidaturas. Ya yo radiqué para el Congreso. Estoy enfocada en mi trabajo congresional, pero no descarto nada”, señaló antes de entrar al salón de actividades.

A su llegada, acompañada del representante José “Quiquito” Meléndez, González aseguró que la actividad política estaba coordinada hace tiempo y forma parte de su interés por escuchar a los servidores públicos. “Hay mucha preocupación en distintas agencias públicas. Quiero saber cómo van los proyectos, los fondos federales que hemos conseguido”, aseguró.

Otros, dijo, le expresan preocupación por el Plan de Clasificación y Retribución, así como por el futuro de las pensiones. “Esto es una actividad política como vicepresidenta del PNP. Ciertamente, estoy escuchando a ese liderato, a esos servidores que hacen todo el trabajo en el gobierno. Mi función ha sido conseguir fondos federales, precisamente, para que se pueda hacer obra y a mí me gusta escuchar donde estamos en cada una de esas agencias”, sostuvo.

La actividad no estuvo abierta a la prensa y, según iban llegando, muchos servidores prefirieron no hacer expresiones públicas, aunque fuera de cámara dejaban claro su respaldo a la comisionada en una futura candidatura. Ya en el interior del salón, González se dirigió a los presentes desde una tarima que tenía de fondo el logo alusivo a “Wonder Woman”. A los extremos dos letreros leían: “estadidad”.

“Jenniffer es una persona que donde pone la palabra poner la acción, siempre ha sido así. Aparte de eso siempre ha sido bien amigable con el electorado, siempre ha estado de lleno con el electorado. Lamentablemente, en este momento, no podemos decir lo mismo del gobernador. El gobernador, pues, ganó su elección, es gobernador y el partido se perdió”, argumentó Leonardo Rosario, de Cayey.

Según Rosario, Pierluisi ha “delegado” sus responsabilidades como presidente del PNP. “La gobernación está mucho más segura con Jenniffer que con el gobernador”, opinó Rosario. “Vemos que le gusta trabajar y se preocupa por nosotros”, añadió, por su parte, Eileen Rodríguez.

Samuel Chévere, de Caguas y empleado público, describió a González como “la mejor candidata que hay”. “Ella es más segura, ella dice las cosas como son y, de verdad, estoy con ella”, indicó al añadir que “barrería” en las elecciones. “Si se tira Jennffer vamos a tener gobernante pa’rato”, expuso.

Mientras, Pablo Robles, vecino de Toa Alta, también se unió al coro de voces que apoyaría una candidatura de González. “El trabajo que está haciendo como comisionada lo está haciendo bien, pues, espero que lo haga bien como gobernadora”, expuso. “Entiendo que sí, que debe ganar cómoda”, agregó.