PNP confirma reevaluación de expedientes de tres aspirantes a escaños legislativos

Explicó que, si se detectan elementos que violenten los requisitos que el PNP impone a sus aspirantes, “pudiesen ser descalificados, porque la realidad es que nuestro reglamento tiene unos requisitos sobre la idoneidad… qué hace un candidato idóneo para aspirar bajo la insignia del partido y ese es un criterio bastante subjetivo y bastante amplio, y nos da libertad a nosotros, los partidos, si entendemos que no es la persona más correcta para aspirar bajo la Palma, lo podamos descalificar”.

Las denuncias

“Ahora bien, hay una serie de preguntas que se hacen en los formularios que se les exigen a los candidatos, donde se le pide que, olvídate de lo que pasó, básicamente, tú has sido acusado, convicto. Si él puso que no y el comité, por las razones que fuese, no lo identificó y, en esta ocasión, el comité entiende que mintió, eso sería causal suficiente para comenzar un proceso para descalificarlo en el directorio”, añadió el secretario del PNP.