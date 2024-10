PPD denuncia que electores han recibido menos papeletas de voto ausente y adelantado por correo

“ La meta era terminar hoy (miércoles), pero no se va a terminar hoy. Lo tengo que decir con franqueza, porque los otros cuatro partidos no trajeron la totalidad de sus empleados, particularmente en el último turno. El PPD fue el único que trajo empleados de más” , dijo, en entrevista telefónica, sobre los inconvenientes en la JAVAA, una división de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Fue un descuido”

Según Cruz Maldonado, Angleró tomó su decisión mientras daba seguimiento a su equipo de trabajo en la JAVAA, a raíz del caso de un aspirante a asambleísta municipal, en Yabucoa, del Partido Nuevo Progresista . “Nos dio con averiguar que no estuviéramos en la misma circunstancia, porque se mencionaba otro (empleado y candidato) de Proyecto Dignidad . Nos percatamos de esta empleada (Alméstica Martínez) que empezó no hace ni dos semanas (en la JAVAA)”, dijo.

“La realidad es que no tenemos el 100% de los empleados que íbamos a reclutar. No los tenemos y no los vamos a tener. A tres semanas de la elección, estamos enfuscados en buscar empleados y no van a llegar, pero voluntarios sí podemos tenerlos, y eso fue lo que se hizo (la semana pasada)”, indicó.