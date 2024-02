Presidenta de la CEE frena investigación interna sobre manejo del caso de Eliezer Molina

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, indicó este miércoles que puso en pausa la pesquisa interna que ordenó a raíz de la “falla administrativa” detectada en el manejo del expediente de Eliezer Molina, en su intención de convertirse en senador independiente por acumulación.

“Yo hice unas preguntas internas de los procesos. Este asunto sabemos que está supeditado a una controversia mayor con relación al tribunal. El tribunal determinará o pasará juicio sobre los procesos internos de la CEE, así que, en ese sentido, voy a detener las cosas aquí, hasta tanto y en cuanto sepamos si el tribunal va a intervenir”, afirmó Padilla Rivera, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Posterior a los procesos adjudicativos del tribunal, entonces veremos cómo la CEE deberá atender este asunto. Nosotros, en este momento, vamos a ver qué pasa en los tribunales, si algo”, abundó.

La CEE determinó descalificar a Molina tras corroborar, mediante certificación del secretario del ente, Rolando Cuevas, que su expediente estaba incompleto porque no tenía evidencia de que, antes del mediodía del 2 de enero, hubiera hecho gestiones en agencias para conseguir los documentos que el Código Electoral le exige para viabilizar su candidatura.

Molina aseguró a El Nuevo Día que entregó todos los documentos y reiteró que acudirá a los tribunales contra la CEE “en la semana”.

Posterior a que le notificaran que no sería certificado, Molina adujo que, el 2 de enero, al entregar su expediente al director de radicaciones, José Calderón, el secretario de la CEE estuvo presente y no levantó objeciones. Por segundo día consecutivo, Cuevas no estuvo disponible este miércoles para entrevista.

“Es la primera vez que escucho que el secretario estaba allí cuando (Molina) llegó (a entregar su expediente). Habría que validar con el señor secretario si, en efecto, él lo atendió directamente. Yo desconozco totalmente”, puntualizó, en tanto, Padilla Rivera.

De paso, dijo lamentar que se le haya dado mayor prominencia a que la CEE cometió un “error administrativo”, al haberle aceptado el expediente incompleto a Molina y permitirle recoger endosos, que al hecho de que este, presuntamente, incumplió con el Código Electoral.

“Tengo que decir que lamento que esta controversia, con relación al error administrativo de la CEE, haya tomado relevancia o relación al incumplimiento de un candidato. Si erró o no la Comisión, ya esto es un error secundario. ¿Importante? Por supuesto. Pero es secundario, porque aquí el candidato no cumplió, por más que la CEE haya errado. Si eso (la certificación) no salió del expediente, si no estaba... la realidad es que los documentos del candidato Molina, al momento de radicación el 2 de enero, no estaban completos”, aseveró.

Padilla Rivera agregó que el Código Electoral, en su Artículo 7.15 –Peticiones de Endosos a Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes–, dispone que la accesibilidad a los endosos se le provea a un aspirante “cuando se radica la intención de candidatura, así que no podemos verlo de otra manera. La radicación de candidatura o la radicación de aspiración, esté el expediente completo o no, permite la recolecta de los endosos. Lo he dicho de mil maneras”.

El Código Electoral, en el Artículo 7.15, inciso (9), dice que todo aspirante “deberá presentar en la Comisión un escrito informativo sobre su aspiración o candidatura, con el propósito de que la Comisión prepare un expediente y tome las medidas administrativas necesarias para recibir peticiones de endosos a su favor”.