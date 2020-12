Finalizado el recuento de la contienda electoral del municipio de Aguadilla, el candidato a la alcaldía del Partido Popular Democrático (PPD), Julio Roldán prevaleció frente a la incumbente, Yanitsia Irizarry, informó el comisionado electoral, Gerardo “Toñito” Cruz.

“Oficialmente puedo decir que culminado el recuento de la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán es el nuevo alcalde del municipio. Este resultado debe estar divulgado en las próximas horas en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Sin embargo, puedo reafirmar que el mismo es oficial. La ventaja de Roldán sobre la alcaldesa saliente es de más de 100 votos”, sostuvo Cruz.

De acuerdo con la página de la CEE, Roldán obtuvo 7,224 votos o 48.81% e Irizarry 6,475 votos o 43.75%.

Sin embargo, aún está vivo en los tribunales un pleito presentado por Irizarry en el que pide se dejen sin efecto las papeletas con votos mixtos en Aguadilla. Ayer, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan Rebecca De León Ríos concedió hasta hoy -antes de las 10:00 a.m.- a todas las partes para presentar escritos con sus respectivas posturas antes de resolver la controversia.

La definición del voto mixto cambió en el Código Electoral, aprobado el pasado 20 de junio, para eliminar lo que comúnmente se conoce como “pivazos”.

Sin embargo, según aceptó la CEE, las máquinas de escrutinio electrónico no fueron programadas acorde al nuevo ordenamiento jurídico electoral y validan el voto mixto a tono con la ley electoral anterior.

Cruz se mostró confiado en que la jueza resuelva a favor del PPD que solicitó la desestimación del recurso presentado por Irizarry. Lo mismo hizo la CEE, por conducto de su abogado, Manuel Fernández Mejías.

“Cuando finalizamos el escrutinio no encontramos ninguna papeleta mixta o tipo pivazo, a diferencia de lo expresado por la alcaldesa saliente en su demanda. Desde que advinimos en conocimiento de la alegación sustentada en la demanda, entendíamos que no procedía porque es inusual que en la papeleta municipal se den votos de ese tipo. Anoche confirmamos nuestra teoría ya que no se encontraron papeletas votadas de esa forma”, afirmó Cruz.