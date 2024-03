Proyecto Dignidad evalúa apelar la descalificación de su candidato a representante por el distrito 38

En tanto, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario , reclamó que no se haya incluido a su partido como parte de los demandados en el pleito que incoaron varios candidatos y aspirantes del Partido Popular Democrático .

“Se emitió (la sentencia) sin que el partido estuviese representado porque el comisionado no representa al partido. Eso es una reclamación que hay. El comisionado representa al partido en la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE ) en los procesos administrativos y en los procesos judiciales que surjan de los procesos administrativos” , aseguró Rosario, quien dejó a discreción de su partido y de Gil Álamo la posibilidad de apelar la sentencia, pues son quienes sufrieron los daños.

Aunque no había leído el fallo completo, al conversar con El Nuevo Día sostuvo que “entendemos que tenemos razón en nuestros planteamientos”.

Igualmente, consideró que, en una descalificación bajo el artículo 7.5 del Código Electoral, se tiene que probar que “la persona no cumplió con la Constitución, que no entregó los documentos o que el mismo candidato no cumplió la ley”.