El publicista argentino Ramiro Agulla, rechazó hoy que esté extorsionando a la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, y afirmó que no se dejará “atropellar” por los supuestos intentos de la aspirante de ponerle a su trabajo un precio menor al valor que él le atribuye.

La controversia surge luego que Lúgaro recreara un anuncio de una campaña política en Argentina que Agulla se atribuye autoría. El vídeo publicado por Lúgaro en las redes sociales buscaba motivar a las personas a que se unan como voluntarios en el proceso de escrutinio en las elecciones generales.

“Yo a mis trabajos le pongo el precio que a mí me parezca, no el que Lúgaro decida que debo cobrar. Esta campaña tiene un valor de más de $100,000. Es demasiado buena, no cara. Por eso tomó el riesgo de utilizarla de todas maneras. Si uno no los quiere o no puede pagar, no se debe acusar de que te están extorsionando”, sostuvo Agulla en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

El miércoles, en una entrevista con este diario, Lúgaro indicó que Agulla amenazó con afectarla políticamente si no accedía a pagarle los $100,000 que le solicitaba por derechos de autor. Añadió que el publicista no ha mostrado evidencia alguna de que es el autor del vídeo ni ha confirmado que es quien dice ser. Indicó que inicialmente Agulla le propuso que lo contratara como su director de campaña por $1.2 millones.

Agulla no abordó esta parte de las denuncias de Lúgaro y se limitó a señalar que no busca perjudicarla políticamente, aunque la acusó de utilizar el tema “para mantenerse viva en las encuestas”.

“Que haga la campaña con propuestas, no conmigo… Primero comete plagio y ahora se defiende con una calumnia. Se debe haber asustado porque pensó que ya habíamos presentado una denuncia en tribunales antes de consensuar algo. Parece que le quedase cómodo el papel de víctima”, dijo.

“No sé qué beneficio sacaría yo perjudicándola políticamente. Ninguno. Fue ella la que me trajo aquí utilizando una pieza audiovisual mía; cuyo nombre de origen es “Voluntarios”. No tengo intenciones de pelear con ella, pero tampoco de dejarme atropellar, plagiar y mucho menos calumniar e injuriar. Dije en televisión que era brillante, le dije que acordemos en paz y es más, hasta le di consejos para su campaña que ella me agradeció. No hace falta que yo la perjudique a Lúgaro, con este comportamiento Lúgaro se perjudica sola”, sostuvo el publicista.