Recalcan necesidad de “equipo completo” en cierre de campaña de Pedro Pierluisi

Con el empuje del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares , el precandidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi , realizó el domingo el cierre de su campaña en las inmediaciones del estadio Hiram Bithorn, recinto que no estaba lleno a capacidad de simpatizantes del primer ejecutivo.

Algunos de los presentes estaban uniformados identificando la agencia de gobierno en la que trabajan o el líder del PNP que respaldan. Otros cargaban pancartas con la foto de Pierluisi o la imagen distorsionada de González con la frase “Voto perdido”. Entre las agencias presentes estaban Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y Hacienda. No faltaron algunos jefes de agencia como el secretario de Salud, Carlos Mellado.

Sin embargo, el lugar no estaba repleto de personas. Se podía caminar con facilidad por el estacionamiento y entre las carpas. El director de campaña del gobernador, Edwin Mundo , informó que la asistencia fue estimada entre 15,000 a 17,000 personas, según le comunicó el jefe policial de San Juan, Orlando Rivera .

“Ustedes saben que William Villafañe no llegó ahora. Ustedes saben que los pasados 30 años, desde que salí de aquella plaza de Utuado, he ido trabajando con ustedes”, afirmó Villafañe, cuyo mensaje no encendió el ánimo de los penepés como lo hizo Rosselló Nevares.