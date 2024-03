Secretario general del PPD acepta que una absolución de Luis Irizarry Pabón dejaría en escenario incierto a la Pava

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz , reconoció este sábado que, tras la querella judicial que busca anular la candidatura a la reelección del suspendido alcalde de Ponce , Luis Irizarry Pabón , no existe certeza de qué ocurriría si el político es absuelto en la vista preliminar en su contra prevista para mediados de marzo.

“No tengo una contestación ahora mismo de qué va a pasar”, reconoció Cruz en entrevista con El Nuevo Día. “Si en la vista preliminar él sale por la puerta ancha, el efecto de una determinación de no causa es una exoneración de los cargos. Administrativamente, a él lo van a devolver a la silla (de salir airoso), aunque el fiscal quiera ir en alzada. Un escenario como ese es complicado, porque caemos en el mismo nivel de incertidumbre porque el caso podría seguir. No es que queremos lo peor para el alcalde, (sino) que no hay certidumbre”, agregó.