NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senadores del PNP evalúan citar a Francisco Domenech a una Comisión Total

El senador Juan Oscar Morales indicó que el tema podría llevarse a discusión en caucus previo al inicio de la sesión ordinaria en enero

19 de diciembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en una foto de archivo, junto a la gobernadora Jenniffer González. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticias

El senador Juan Oscar Morales, quien acusó a La Fortaleza de represalias en su contra tras el conflicto sobre el privilegio de escoltas a los exgobernadores, confirmó este viernes que la delegación mayoritaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), a la que pertenece, discute la posibilidad de citar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a una Comisión Total.

“Es una conversación informal que se ha dado entre senadores y entiendo que, posiblemente, con mucha posibilidad, el presidente Thomas Rivera Schatz lo discuta en el pleno del Senado en el inicio de la sesión legislativa, y serán los senadores y senadoras los que determinen al final si eso se va a hacer”, indicó Morales, vía telefónica, a El Nuevo Día.

El legislador no quiso detallar los temas que podrían discutir con Domenech en la Comisión Total, pero anticipó que serían asuntos en los que –entiende– “no ha habido claridad y transparencia”.

“Vamos a hacerle una serie de preguntas de muchas cosas que se han dilucidado públicamente, pero que no ha habido claridad y transparencia sobre eso, no ha habido respuestas. Y podríamos hacerle muchísimas preguntas; él es secretario de la Gobernación, dirige Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), una agencia importantísima, y muchas cosas se han levantado, pero sin respuestas absolutas, pues vamos a buscar eso”, comentó.

Opinó que el tema debería discutirse en caucus, que el presidente del Senado podría convocar en los días previos al inicio de la sesión ordinaria el 12 de enero. Añadió que, en conversaciones “informales” con Rivera Schatz, el líder senatorial ha coincidido en la necesidad de hablar del asunto con los demás legisladores del PNP.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Domenech, pero al momento no se ha obtenido.

La discusión sobre una posible Comisión Total –mecanismo que el Senado ha utilizado previamente, incluida una para evaluar el nombramiento de Verónica Ferraiuoli, esposa de Domenech, a la secretaría de Estado– surgió un día después de que Morales acusó a la gobernadora Jenniffer González y su equipo de tomar represalias en su contra, luego que dieran instrucciones para no renovar los dos destaques que tiene en su oficina legislativa, así como el de su esposa, quien labora en la Superintendencia del Capitolio.

La directriz de La Fortaleza se dio, pese a que, a base del Boletín Administrativo OE-2025-008 –sobre las facultades del secretario de la Gobernación–, el gobierno extendió de manera automática, hasta el 30 de junio de 2026, los destaques y licencias sin sueldo del personal de la Rama Ejecutiva.

En la foto, el senador Juan Oscar Morales.
En la foto, el senador Juan Oscar Morales. (Ramon "Tonito" Zayas)

Esta determinación se produjo días después que la gobernadora vetara el Proyecto del Senado 752, de Morales, que proponía eliminar el privilegio de escoltas a los exgobernadores, y el lunes, cuando la primera ejecutiva presentó un proyecto de administración con su propia versión, el senador sometió nuevamente legislación para insistir en su propuesta.

“Hoy, mi oficina tiene dos empleados menos, de cinco, así que tengo tres empleados. La Fortaleza ha sido firme en eso, con la explicación más ilógica del mundo, que no es la verdad, que se envía a los empleados por necesidad de servicios. Todos sabemos que eso no es verdad, todos sabemos que la semana pasada, en cada una de esas agencias, se siguen aprobando destaques. Así que me parece que no se dice la verdad”, reiteró este viernes Morales.

La Fortaleza emitió un comunicado de prensa en el que confirmó que cancelaron los destaques de Morales por “necesidades operacionales” y para supuestamente no afectar la prestación de servicios en el gobierno.

“El otorgamiento de destaques constituye una deferencia administrativa que la gobernadora Jenniffer González Colón puede conceder, siempre y cuando no comprometa la prestación de servicios ni las operaciones de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Cada solicitud se evalúa caso a caso, con responsabilidad y conforme al mejor interés público”, indicó el nuevo secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.

PNPFrancisco DomenechSenado de Puerto RicoJuan Oscar MoralesThomas Rivera SchatzJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
