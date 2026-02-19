Opinión
Política
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Instalan gigantesca pancarta con el rostro de Donald Trump en sede del Departamento de Justicia en Washington D.C.

La imagen avivó el debate sobre la influencia política y la independencia del departamento

19 de febrero de 2026 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros de la Guardia Nacional pasan junto a una pancarta con el presidente Donald Trump colgada en el Departamento de Justicia, el jueves 19 de febrero de 2026, en Washington. (Allison Robbert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- Una gran pancarta con el rostro de Donald Trump fue colgada el jueves en el exterior de la sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés), en una muestra física de los esfuerzos del presidente republicano por ejercer poder sobre la agencia de aplicación de la ley que alguna vez lo investigó.

RELACIONADAS

Aunque se han colgado pancartas de Trump fuera de otras agencias en todo Washington, la decisión de colocar una en el histórico edificio del DOJ equivalía a un símbolo llamativo de la erosión de la tradición de independencia del departamento del control de la Casa Blanca.

La pancarta, colgada entre dos columnas en una esquina del edificio, dice: “Make America Safe Again” (“Hagamos que América vuelva a ser segura”), un lema utilizado por la Administración para promocionar sus esfuerzos por reprimir la inmigración ilegal y la delincuencia violenta.

A banner showing President Donald Trump is hung from the Department of Justice, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert)
A banner showing President Donald Trump is hung from the Department of Justice, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) (Allison Robbert)

La fiscal general Pam Bondi se ha erigido en la principal defensora y protectora del presidente, evitando el enfoque de sus predecesores, que trataban de mantener una distancia prudencial con la Casa Blanca para proteger la imparcialidad de las investigaciones y los procesamientos.

Los funcionarios de Trump han rechazado las acusaciones de que se han convertido en un arma al DOJ con fines políticos, diciendo que la administración Biden fue la que politizó la aplicación de la ley con dos casos penales federales contra Trump que fueron abandonados después de que ganara las elecciones de 2024.

El DOJ no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la nueva pancarta el jueves.

A banner showing President Donald Trump is hung from the Department of Justice, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert)
A banner showing President Donald Trump is hung from the Department of Justice, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) (Allison Robbert)

La administración Trump ha abierto investigaciones sobre una serie de enemigos percibidos por el presidente, amplificando las preocupaciones de que la agencia está siendo utilizada para vengarse de sus enemigos políticos.

Los fiscales federales presentaron cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el ex director del FBI, James Comey, que posteriormente fueron desestimados, y por separado trataron de acusar a varios legisladores demócratas en relación con un vídeo en el que instaban a los militares estadounidenses a resistirse a las “órdenes ilegales”.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
