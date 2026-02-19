Instalan gigantesca pancarta con el rostro de Donald Trump en sede del Departamento de Justicia en Washington D.C.

Washington- Una gran pancarta con el rostro de Donald Trump fue colgada el jueves en el exterior de la sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés), en una muestra física de los esfuerzos del presidente republicano por ejercer poder sobre la agencia de aplicación de la ley que alguna vez lo investigó.

Aunque se han colgado pancartas de Trump fuera de otras agencias en todo Washington, la decisión de colocar una en el histórico edificio del DOJ equivalía a un símbolo llamativo de la erosión de la tradición de independencia del departamento del control de la Casa Blanca.

La pancarta, colgada entre dos columnas en una esquina del edificio, dice: “Make America Safe Again” (“Hagamos que América vuelva a ser segura”), un lema utilizado por la Administración para promocionar sus esfuerzos por reprimir la inmigración ilegal y la delincuencia violenta.

A banner showing President Donald Trump is hung from the Department of Justice, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) (Allison Robbert)

La fiscal general Pam Bondi se ha erigido en la principal defensora y protectora del presidente, evitando el enfoque de sus predecesores, que trataban de mantener una distancia prudencial con la Casa Blanca para proteger la imparcialidad de las investigaciones y los procesamientos.

Los funcionarios de Trump han rechazado las acusaciones de que se han convertido en un arma al DOJ con fines políticos, diciendo que la administración Biden fue la que politizó la aplicación de la ley con dos casos penales federales contra Trump que fueron abandonados después de que ganara las elecciones de 2024.

El DOJ no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la nueva pancarta el jueves.

La administración Trump ha abierto investigaciones sobre una serie de enemigos percibidos por el presidente, amplificando las preocupaciones de que la agencia está siendo utilizada para vengarse de sus enemigos políticos.