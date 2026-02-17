Departamento de Justicia de Estados Unidos retrasa segunda vista de Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega “problemas de planificación y logística”, sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.