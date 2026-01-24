Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump revela la poderosa arma que fue clave para capturar a Nicolás Maduro

Según el presidente de Estados Unidos, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela

24 de enero de 2026 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Markus Schreiber)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en una entrevista publicada este sábado que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar y deponer al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

RELACIONADAS

Trump utilizó el término descombulador (“discombulator”, en inglés) para referirse a este arma en la entrevista concedida el viernes al diario The New York Post.

“El descombulador; no tengo permitido hablar sobre esto”, dijo Trump, que añadió que el dispositivo “hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar”.

“Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, afirmó el presidente estadounidense.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump ya dijo que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto.

En la entrevista con The New York Post Trump volvió a mencionar también la posibilidad de ejecutar “ataques terrestres” sobre cárteles latinoamericanos.

Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, el presidente respondió: “podría ser en cualquier lugar”.

Trump ha insistido varias veces en que Washington medita atacar al narco en territorio mexicano y que ha planteado esa posibilidad al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha rechazado el ofrecimiento argumentando la soberanía del país vecino y abogando por una solución pacífica.

El republicano también comentó en la entrevista las operaciones para vender hasta 50 millones de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para resucitar la producción petrolera venezolana con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que el propio Trump cifra en 100,000 millones de dólares“.

Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó.

El gobierno interino venezolano de la chavista Delcy Rodríguez anunció esta pasada semana que Caracas ha recibido ya unos 300 millones de dólares en concepto del crudo comercializado por Washington.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
