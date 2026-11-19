El juez Rolando Matos, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra un joven de 24 años imputado de robar una bicicleta eléctrica durante un escalamiento en una residencia en Aguada y, posteriormente, utilizarla para escapar de agentes de la Policía de Puerto Rico.

Tras examinar la prueba presentada por la fiscal Jeanevy Avilés, Matos encontró causa y le fijó a Derick J. Benítez Chaparro, residente de Aguada, una fianza de $10,000 que no prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional hasta la celebración de la vista preliminar.

Benítez Chaparro enfrenta cargos por violaciones al Artículo 182 del Código Penal, correspondiente a apropiación ilegal, y al Artículo 195, por escalamiento agravado.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 14 de octubre, cuando presuntamente logró acceso al interior de una residencia mediante escalamiento y se apropió ilegalmente de una bicicleta eléctrica marca Ancheer, valorada en $900.

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Posteriormente, Benítez Chaparro, supuestamente, utilizó la bicicleta para huir del personal de la Unidad de Arrestos Especiales mientras los agentes diligenciaban una orden de arresto en su contra.