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Agentes ocupan armas y drogas mientras asistían en investigación del doble asesinato en La Perla

Ninguna persona fue detenida tras el hallazgo, según la Uniformada

16 de noviembre de 2026 - 2:22 PM

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El alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que una presunta pelea entre sujetos armados pudo haber desatado la mortal balacera ocurrida a las 5:58 de la mañana del domingo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mientras colaboraban con la investigación del doble asesinato ocurrido este domingo en la barriada La Perla, en el Viejo San Juan, agentes de la División de Inteligencia del área policial de San Juan localizaron y ocuparon armas de fuego, cocaína, pastillas y marihuana.

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Un informe de la Policía de Puerto Rico, emitido este lunes, detalla que la evidencia ocupada está relacionada con “violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas”. Según aclaró una oficial de comunicaciones de la Uniformada, los hallazgos no guardan relación con la balacera ocurrida cerca del negocio La Bandera, el domingo en la mañana, que dejó dos hombres muertos y seis personas heridas.

“El agente David Álvarez ocupó la siguiente evidencia: un rifle AK-47, modelo Hellpup, marca Pioneer Arms Corp., calibre 7.62 x 39 mm, con el número de serie mutilado y presuntamente modificado para disparar en modalidad automática; un cargador para rifle, calibre 7.62 x 39 milímetros; un abastecedor tipo tambor, calibre 7.62 x 39 milímetros, y 64 municiones del mismo calibre”, detalla el informe.

Dos fallecidos y seis heridos: Policía investiga escena en La Perla

Dos fallecidos y seis heridos: Policía investiga escena en La Perla

Los hechos fueron reportados en las inmediaciones del negocio Santa Rosa Door, en San Juan.

El documento también indica que otra agente ocupó 43 bolsitas plásticas transparentes con polvo blanco, presumiblemente cocaína; 23 pastillas de diferentes colores, cuya composición está pendiente de análisis, y 28 bolsitas plásticas transparentes con picadura vegetal, presumiblemente marihuana.

De acuerdo con la oficial de comunicaciones, ninguna persona fue detenida con relación al hallazgo de las armas y las sustancias controladas.

La supervisión del operativo estuvo a cargo de los sargentos Orlando Díaz y Geovany Cruz.

¿Qué se sabe tras la escena violenta en La Perla?

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que una presunta pelea entre sujetos armados pudo haber desatado la mortal balacera ocurrida a las 5:58 a.m. del domingo. Sin embargo, la Policía no ha validado esa versión.

Al momento, no ha surgido información que identifique a los dos hombres fallecidos ni tampoco a los seis heridos, que, según la Uniformada, eran cinco hombres y una mujer.

En la escena fueron ocupados casquillos de múltiples calibres, según el teniente Iván Santiago, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Dos hombres fueron asesinados el domingo cerca de un negocio en La Perla.
Dos hombres fueron asesinados el domingo cerca de un negocio en La Perla. (Richard I. Colón Badillo)

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, dijo que la Policía Municipal fue la primera en llegar a la escena.

“Estamos hablando de seis heridos de bala, de piernas, brazos. Al momento, todos están estables. La Policía estatal estuvo hasta tarde porque es una escena bien compleja”, dijo Jackson este lunes en entrevista en el programa Pegao’s en la mañana (Radio Isla 1320).

Sobre los motivos por los que el negocio continuó operando durante la madrugada, fuera de los horarios definidos en el Código de Orden Público municipal, Jackson reconoció que en la barriada hay negocios “que no han puesto su permisología al día, mantienen operaciones clandestinas y burlan a las autoridades municipales confinando a sus clientes dentro del negocio”.

“Le hemos dado cerca de 90 multas a negocios en La Perla por violaciones al Código de Orden Público”, agregó.

Asimismo, dijo que el municipio no tiene herramientas para cerrar negocios que evidencien mala conducta reiteradamente, por lo que se requieren enmiendas legislativas a las leyes de permisos en Puerto Rico.

“Tenemos los negocios identificados, se les han dado multas, y no solo en permisología, también con LUMA Energy, que hemos visto operando con pillos. Hemos sido proactivos y no nos vamos a rendir. (...) Nosotros estábamos verificando nuestros planes y vamos a garantizar la seguridad en La Perla”, sostuvo.

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