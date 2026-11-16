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El papa es golpeado por un aparente rosario lanzado por un feligrés en Perú

Aunque se tomó el rosto al recibir el golpe, continuó el camino tras el incidente

16 de noviembre de 2026 - 1:53 PM

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El papa León XIV fue golpeado mientras se encontraba en el papamovil en Perú. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El papa León XIV recibió el golpe de un objeto lanzado por fieles durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, según muestran las imágenes divulgadas por El Comercio.

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Según muestran los videos, el Papa se tomó el rostro y siguió su camino. Aparentemente, según una foto de la agencia AFP, se trató de un rosario arrojado por un fiel.

En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable.

El papa León XIV llegó el 13 de noviembre de 2026 para celebrar una misa en un espacio abierto cerca de las Pampas de Pimentel en Pimentel, Perú, en el octavo día de su viaje apostólico de doce días por América del Sur.En su misa, el pontífice denunció la extendida actitud “machista” y la violencia contra las mujeres en Perú, exigiendo que las mujeres reciban protección y respeto.En muchos sentidos, ha modelado su vocación como obispo a partir de Santo Toribio de Mogrovejo, del siglo XVI, el primer arzobispo de Lima.
1 / 14 | 📷 Emotivo regreso a casa: el papa León XIV canta junto a miles de fieles en Perú. El papa León XIV llegó el 13 de noviembre de 2026 para celebrar una misa en un espacio abierto cerca de las Pampas de Pimentel en Pimentel, Perú, en el octavo día de su viaje apostólico de doce días por América del Sur. - Andrew Medichini

No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde cientos de miles aclamaron su llegada en el papamóvil. Allí sufrió el golpe.

Muchas personas empezaron a llegar la víspera. Algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos. “Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, dijo a la AFP Hugo Dávila, profesor de 54 años, en el lugar.

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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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