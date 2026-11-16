El papa es golpeado por un aparente rosario lanzado por un feligrés en Perú
Aunque se tomó el rosto al recibir el golpe, continuó el camino tras el incidente
16 de noviembre de 2026 - 1:53 PM
16 de noviembre de 2026 - 1:53 PM
El papa León XIV recibió el golpe de un objeto lanzado por fieles durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, según muestran las imágenes divulgadas por El Comercio.
Según muestran los videos, el Papa se tomó el rostro y siguió su camino. Aparentemente, según una foto de la agencia AFP, se trató de un rosario arrojado por un fiel.
En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable.
“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.
Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde cientos de miles aclamaron su llegada en el papamóvil. Allí sufrió el golpe.
Muchas personas empezaron a llegar la víspera. Algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos. “Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, dijo a la AFP Hugo Dávila, profesor de 54 años, en el lugar.
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