El papa es golpeado por un aparente rosario lanzado por un feligrés en Perú

1 / 14 📷 Emotivo regreso a casa: el papa León XIV canta junto a miles de fieles en Perú

El papa León XIV llegó el 13 de noviembre de 2026 para celebrar una misa en un espacio abierto cerca de las Pampas de Pimentel en Pimentel, Perú, en el octavo día de su viaje apostólico de doce días por América del Sur.

Andrew Medichini