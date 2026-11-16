Causa para arresto contra sospechoso de tiroteo que chocó tres vehículos al tratar de huir en Juncos

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Kelvin Pagán Ramos, de 31 años y residente en Juncos, por tentativa de asesinato y riesgo a la seguridad pública, luego de que presuntamente disparara en varias ocasiones contra otro hombre en la madrugada del sábado, 17 de octubre, en el negocio Joneshi Pub, en Juncos.

Según un informe policíaco, durante la intervención para arrestarlo, en la mañana de este lunes, Pagán Ramos habría tratado de huir. En ese intento, impactó tres vehículos que resultaron con daños. Finalmente, fue detenido y arrestado en la carretera 189, en Gurabo.

Además de Pagán Ramos, fue arrestada una una mujer de 27 años que le acompañaba. A ambos se les ocupó un rifle, tres cargadores, 97 municiones de rifle, 40 municiones calibre .38 y un vehículo Mazda GLC.