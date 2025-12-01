Agreden a turista con un palo y le roban pertenencias en Isla Verde
El hombre fue despojado de dinero en efectivo y de un bulto
1 de diciembre de 2025 - 1:23 PM
Un turista fue víctima de una agresión y robo la mañana del lunes frente a un restaurante en Isla Verde.
La víctima, quien reside en Brooklyn, le dijo a la Policía “que mientras caminaba por el lugar fue interceptado por tres individuos, quienes lo agredieron por la espalda utilizando un palo. Luego, mediante intimidación y fuerza, los sujetos lo despojaron de un bulto y $200.00 en efectivo”.
El perjudicado valoró la propiedad robada en $1,150.
El agente Luis Oyola, adscrito al Precinto Turística Isla Verde, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.
