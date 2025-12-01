Agreden a turista con un palo y le roban pertenencias en Isla Verde

Un turista fue víctima de una agresión y robo la mañana del lunes frente a un restaurante en Isla Verde.

La víctima, quien reside en Brooklyn, le dijo a la Policía “que mientras caminaba por el lugar fue interceptado por tres individuos, quienes lo agredieron por la espalda utilizando un palo. Luego, mediante intimidación y fuerza, los sujetos lo despojaron de un bulto y $200.00 en efectivo”.

El perjudicado valoró la propiedad robada en $1,150.