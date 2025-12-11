Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a boxeador por presunto patrón de maltrato físico y emocional contra su pareja

El hombre también enfrenta una posible extradición a Minnesota por cargos similares

11 de diciembre de 2025 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alfredo Mejías Sanes, un boxeador profesional de 35 años y oriundo de Humacao, fue arrestado en la tarde del jueves. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un boxeador de Puerto Rico fue arrestado, en la tarde del jueves, por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía tras diligenciarse una orden de detención en su contra por violaciones a Ley 54 de violencia de género, informó la Policía.

RELACIONADAS

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, había emitido una orden de arresto en ausencia contra Alfredo Mejías Sanes, un boxeador de 35 años y oriundo de Humacao, con una fianza global de $80,000.

A eso de la 1:40 p.m. de este jueves, el agente José Rodríguez Ramos, bajo la supervisión del sargento Israel Adames, diligenció la orden de arresto en la urbanización San Agustín, en Río Piedras.

Contra Mejías Sanes pesaba una orden de arresto en ausencia con una fianza ascendente a $80 mil.
Contra Mejías Sanes pesaba una orden de arresto en ausencia con una fianza ascendente a $80 mil. (Suministrada)

Según la investigación realizada, el imputado mantuvo un presunto patrón de abuso físico y emocional contra su pareja desde el 23 de julio hasta el 8 de diciembre de 2025, donde se alega que la agredió en repetidas ocasiones, provocándole mordeduras en diferentes partes de su cuerpo.

Mejías Sanes posee un amplio expediente criminal por violaciones a la Ley 54, escalamiento, amenaza y violaciones a la Ley de Armas.

Según el informe, el imputado tiene casos pendientes en el estado de Minnesota, por lo que se estará en coordinación con el departamento de justicia de ese estado para una posible eventual extradición luego de cumpir con la ley local.

Según indica la página BoxRec, base de datos en línea y registro oficial del boxeo profesional, Mejías Sanes comenzó su carrera boxística en 2014 y debutó en el boxeo profesional el 22 de noviembre de 2014 bajo la empresa “Nueva Cepa”. Su última pelea fue en noviembre de este año.

La periodista Sara del Valle colaboró en esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
