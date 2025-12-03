Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en operativo a imputado de usar licencia de cannabis medicinal para distribución ilegal

La Policía indicó que llevó a cabo transacciones frente a agentes encubiertos

3 de diciembre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antonio Barreto Cruz fue arrestado por la Policía en Orocovis. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que uno de los arrestados en un operativo en la madrugada del miércoles fue un hombre imputado de usar su licencia de cannabis medicinal para distribución ilegal.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Antonio Barreto Cruz, residente de Orocovis, donde fue diligenciada la orden de captura en su contra emitida por el Tribunal de Aibonito.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó en una conferencia de prensa que el hombre es conocido como “influencer” en las redes sociales, donde se ha dado a conocer por el manejo de distintos tipos de aves, incluyendo especies exóticas.

Por su parte, el coronel Carlos Cruz, director de la Superintendencia de Operaciones Especiales de la Policía, indicó que los cargos alegan que Barreto Cruz “usaba su licencia cannabis medicinal (de consumo personal) para vender a otras personas”.

La Policía diligencia 129 órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en varios municipios de Puerto Rico. El coronel Jorge L. Luyando informó que no se impactó una organización criminal en específico.El superintendente de la Policía, Joseph González, brindaría más detalles del operativo desde el Cuartel General.
1 / 15 | Estos son algunos de los arrestados en operativo de la Policía contra el trasiego de drogas. La Policía diligencia 129 órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en varios municipios de Puerto Rico. - Alex Figueroa Cancel

Cruz recordó que la ley de cannabis medicinal solo permite a la persona que tenga una licencia de consumo para su uso personal y tiene prohibido hacerlo disponible a otras personas, incluyendo otras que también tengan permiso de un profesional de la salud.

“Cada uno que tenga licencia tiene que ir a la clínica (dispensario) directamente”, agregó.

Mientras, el director del Negociado de Drogas de la Policía, Jorge Luyando, dijo que este caso es uno de varios en este operativo que operaban como si fuera un “delivery” o servicio entrega de sustancias controladas.

Luyando agregó que, como los demás casos del operativo de esta madrugada, el imputado llevó a cabo transacciones frente a agentes encubiertos.

González y Cruz señalaron que las 129 órdenes de arresto diligenciadas hoy cuentan con grabaciones para sustentar las alegaciones.

A su vez, el fiscal Héctor Siaca detalló que Barreto Cruz “distribuyó sustancias controladas a un agente. La prueba en ese caso, como en los demás, es sólida. Hay vídeos y en su momento es suficiente para lograr la culpabilidad de esta persona”.

En tanto, Barreto Cruz se expresó en las redes sociales asegurando que ofrecerá su versión, señalando que “no me escondo de nada” y asegurando que siempre ha “sido claro en todo”.

Además, afirmó que “les voy a dejar saber a todos” y que “aquí estoy firme con mi frente en alto”.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsOperativosOperativo antidrogasOrocovis
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: