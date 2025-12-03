Arrestan en operativo a imputado de usar licencia de cannabis medicinal para distribución ilegal

La Policía informó que uno de los arrestados en un operativo en la madrugada del miércoles fue un hombre imputado de usar su licencia de cannabis medicinal para distribución ilegal.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Antonio Barreto Cruz, residente de Orocovis, donde fue diligenciada la orden de captura en su contra emitida por el Tribunal de Aibonito.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó en una conferencia de prensa que el hombre es conocido como “influencer” en las redes sociales, donde se ha dado a conocer por el manejo de distintos tipos de aves, incluyendo especies exóticas.

Por su parte, el coronel Carlos Cruz, director de la Superintendencia de Operaciones Especiales de la Policía, indicó que los cargos alegan que Barreto Cruz “usaba su licencia cannabis medicinal (de consumo personal) para vender a otras personas”.

La Policía diligencia 129 órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en varios municipios de Puerto Rico.

Cruz recordó que la ley de cannabis medicinal solo permite a la persona que tenga una licencia de consumo para su uso personal y tiene prohibido hacerlo disponible a otras personas, incluyendo otras que también tengan permiso de un profesional de la salud.

“Cada uno que tenga licencia tiene que ir a la clínica (dispensario) directamente”, agregó.

Mientras, el director del Negociado de Drogas de la Policía, Jorge Luyando, dijo que este caso es uno de varios en este operativo que operaban como si fuera un “delivery” o servicio entrega de sustancias controladas.

Luyando agregó que, como los demás casos del operativo de esta madrugada, el imputado llevó a cabo transacciones frente a agentes encubiertos.

González y Cruz señalaron que las 129 órdenes de arresto diligenciadas hoy cuentan con grabaciones para sustentar las alegaciones.

A su vez, el fiscal Héctor Siaca detalló que Barreto Cruz “distribuyó sustancias controladas a un agente. La prueba en ese caso, como en los demás, es sólida. Hay vídeos y en su momento es suficiente para lograr la culpabilidad de esta persona”.

En tanto, Barreto Cruz se expresó en las redes sociales asegurando que ofrecerá su versión, señalando que “no me escondo de nada” y asegurando que siempre ha “sido claro en todo”.