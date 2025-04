El feminicidio fue reportado a eso de las 5:06 a.m., en uno de los edificios del residencial Valle Verde.

Explicó que el cuerpo de Bou presenta heridas, pero al momento no se ha determinado con qué fueron causadas. En las primeras horas de la pesquisa, no había surgido información de que alguien haya dicho que se escuchó alguna detonación.

De acuerdo con Romero, al momento de los hechos, en el apartamento había seis menores de edad. De momento no se pudo precisar si alguno habría presenciado la agresión que arrebató la vida de su madre.

Hasta el momento de esta publicación, el detenido no ha hecho alguna manifestación en relación al caso. Según Romero, no ha surgido información de que la víctima haya reportado algún incidente de violencia de género con el detenido, quien no posee expediente criminal en Puerto Rico.