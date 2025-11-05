Arrestan a hombre presuntamente vinculado a caso de menor por quien se activó Alerta Amber
Según la Policía, la persona detenida es la misma que habría llevado a la joven hasta un cuartel de la Uniformada en Toa Baja
5 de noviembre de 2025 - 8:20 AM
La Policía informó que un hombre fue arrestado este miércoles en relación con el caso de la menor de 15 años quien fue encontrada tras ser reportada como desaparecida y por quien se activó una alerta Amber.
“La persona que se encuentra arrestada fue la misma persona que la llevó ayer al cuartel de los policías municipales de Toa Baja”, confirmó a El Nuevo Día el teniente José Carrión Colón, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.
“En el transcurso de la investigación, se entrevistó a la menor. Ella hizo unas manifestaciones que dieron unos motivos fundamentados para arrestar a esta persona por actos lascivos”, indicó Carrión.
El teniente informó que el caso será consultado con la Fiscalía de Vega Baja para la posible radicación de cargos.
A preguntas de este medio sobre si el sujeto detenido guarda alguna relación con la desaparición de la joven, el oficial respondió: “eso es parte de la investigación”.
La búsqueda para dar con el paradero de la menor se concentró en los sectores de Ingenio, Sabana Seca y Levittown tras una cámara de seguridad de un garaje de gasolina captar a la adolescente cerca de esa zona. Fue reportada como desaparecida por su padre.
La alerta Amber fue aprobada con el objetivo de pedir ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero y proteger a un menor de edad, que haya sido secuestrado y cuya seguridad esté comprometida. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de esta joven, las cuales son parte de la investigación en curso, dieron pie para que el Panel de Alertas de la Policía de Puerto Rico, determinara activarla en este caso.
