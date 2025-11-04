Encuentran en buen estado a menor de 15 años para quien se activó una alerta Amber

La Policía confirmó que Paulina Michelle Hernández Nieves, una joven de 15 años reportada como desaparecida y por quien se activó una alerta Amber el martes, fue localizada en Toa Baja en buen estado de salud.

“Actualmente se encuentra en el Cuartel Municipal de Toa Baja... Físicamente se veía bien; no obstante se va a llevar para hacerle los exámenes médicos” confirmó el teniente José Cruz Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

La búsqueda se concentró en los sectores de Ingenio, Sabana Seca y Levittown tras una cámara de seguridad de un garaje de gasolina captar a la adolescente cerca de esa zona.

Hernández Nieves fue vista por última vez a las 10:00 p.m. el 3 de noviembre, en la calle Júpiter de la urbanización Toa Ville.

“El papá, cercano a las 10:00 de la noche, se levantó y no la vio en el cuarto”, informó Cruz Torres. Fue el padre de la menor quien la reportó como desaparecida.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Toa Baja y el Departamento de la Familia colaboraron en la búsqueda.

La alerta Amber no sustituye la investigación, ya originada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar o aportar al trabajo que ya se encuentran realizando los agentes.