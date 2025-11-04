Opinión
4 de noviembre de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran en buen estado a menor de 15 años para quien se activó una alerta Amber

Paulina Michelle Hernández Nieves será llevada a un hospital para realizarle pruebas

4 de noviembre de 2025 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paulina Michelle Hernández Nieves, presuntamente, salió de su habitación en la noche del 3 de noviembre, y fue su padre quien la reportó como desaparecida al no encontrarla en el cuarto. (Suministrada)
Por

La Policía confirmó que Paulina Michelle Hernández Nieves, una joven de 15 años reportada como desaparecida y por quien se activó una alerta Amber el martes, fue localizada en Toa Baja en buen estado de salud.

RELACIONADAS

“Actualmente se encuentra en el Cuartel Municipal de Toa Baja... Físicamente se veía bien; no obstante se va a llevar para hacerle los exámenes médicos” confirmó el teniente José Cruz Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

La búsqueda se concentró en los sectores de Ingenio, Sabana Seca y Levittown tras una cámara de seguridad de un garaje de gasolina captar a la adolescente cerca de esa zona.

Hernández Nieves fue vista por última vez a las 10:00 p.m. el 3 de noviembre, en la calle Júpiter de la urbanización Toa Ville.

“El papá, cercano a las 10:00 de la noche, se levantó y no la vio en el cuarto”, informó Cruz Torres. Fue el padre de la menor quien la reportó como desaparecida.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Toa Baja y el Departamento de la Familia colaboraron en la búsqueda.

La alerta Amber no sustituye la investigación, ya originada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar o aportar al trabajo que ya se encuentran realizando los agentes.

La alerta Amber fue aprobada con el objetivo de pedir ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero y proteger a un menor de edad, que haya sido secuestrado y cuya seguridad esté comprometida. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de esta joven, las cuales son parte de la investigación en curso, dieron pie para que el Panel de Alertas de la Policía de Puerto Rico, determinara activarla en este caso.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAlerta Amber
