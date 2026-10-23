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Arrestan por maltrato agravado a uno de los 10 más buscados de Bayamón
Las autoridades además le ocuparon un arma de fuego y sustancias controladas
23 de octubre de 2026 - 10:23 AM
23 de octubre de 2026 - 10:23 AM
Las autoridades arrestaron, el jueves, a un hombre que figuraba como uno de los diez más buscados del área de Bayamón y contra quien pesaba una orden de arresto por presuntamente agredir a su pareja, informó la Policía.
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