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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:Arrestan por maltrato agravado a uno de los 10 más buscados de Bayamón

Las autoridades además le ocuparon un arma de fuego y sustancias controladas

23 de octubre de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 12 de agosto de 2026, cuando Miguel Soto Oquendo presuntamente agredió a su pareja. (Suministrada .)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades arrestaron, el jueves, a un hombre que figuraba como uno de los diez más buscados del área de Bayamón y contra quien pesaba una orden de arresto por presuntamente agredir a su pareja, informó la Policía.

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