Asesinan a dos hombres cerca de negocios en Juncos y Bayamón

Dos hombres fueron asesinados en dos casos que son investigados por separado entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en Juncos y Bayamón.

De acuerdo con la Policía, la primera de las muertes violentas fue reportada a eso de las 11:16 p.m., en la carretera PR-929, frente al negocio Diamaris MIM Agro en Juncos.

El occiso fue identificado como Homar López Bonilla, de 53 años y residente del mismo municipio.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo del hombre tirado sobre el pavimento con heridas de bala.

Según la Uniformada, López Bonilla había sido procesado por robo, violación a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 54 contra la Violencia Doméstica.

Posteriormente, en un caso no relacionado, el segundo asesinato fue reportado a eso de las 2:10 a.m. de hoy, en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-167, cerca del negocio Campo Viejo en Dajao, Bayamón.

Una llamada al 9-1-1 avisó sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades de la Uniformada, encontraron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre con heridas de bala. Luego, falleció en la misma escena.

De inmediato, no estuvo disponible la identidad del occiso.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras que las pesquisas quedaron en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las respectivas regiones policiacas de Caguas y Bayamón.