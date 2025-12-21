Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres cerca de negocios en Juncos y Bayamón

Los casos fueron reportados, por separado, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

21 de diciembre de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon como evidencia 12 casquillos de bala calibre .40 y ocho de calibre 9 milímetros. (Archivo)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 450 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 478 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en dos casos que son investigados por separado entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en Juncos y Bayamón.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, la primera de las muertes violentas fue reportada a eso de las 11:16 p.m., en la carretera PR-929, frente al negocio Diamaris MIM Agro en Juncos.

El occiso fue identificado como Homar López Bonilla, de 53 años y residente del mismo municipio.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo del hombre tirado sobre el pavimento con heridas de bala.

Según la Uniformada, López Bonilla había sido procesado por robo, violación a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 54 contra la Violencia Doméstica.

Posteriormente, en un caso no relacionado, el segundo asesinato fue reportado a eso de las 2:10 a.m. de hoy, en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-167, cerca del negocio Campo Viejo en Dajao, Bayamón.

Una llamada al 9-1-1 avisó sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades de la Uniformada, encontraron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre con heridas de bala. Luego, falleció en la misma escena.

De inmediato, no estuvo disponible la identidad del occiso.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras que las pesquisas quedaron en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las respectivas regiones policiacas de Caguas y Bayamón.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 450 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 478 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosBayamónJuncos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: