Asesinan a hombre en el interior de un apartamento en Río Piedras

Un hombre fue asesinado en la noche del viernes en el interior de un apartamento, ubicado en la calle Julián Blanco, de la urbanización Santa Rita, en Río Piedras.

Según el informe preliminar de la Policía, las autoridades fueron alertadas luego de que el propietario del apartamento y otro ciudadano acudieran a un cuartel para notificar la situación.

Al llegar a la residencia, los agentes encontraron, en el pasillo del apartamento, el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Sin embargo, la Uniformada lo describió como un hombre de tez negra, con una estatura aproximada de cinco pies con seis pulgadas y un peso aproximado de 120 libras.

Vestía un pantalón largo deportivo azul y sandalias de goma negras y grises.