Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a hombre en el interior de un apartamento en Río Piedras

El cuerpo del occiso fue localizado en un pasillo

20 de diciembre de 2025 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la noche del viernes en el interior de un apartamento, ubicado en la calle Julián Blanco, de la urbanización Santa Rita, en Río Piedras.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, las autoridades fueron alertadas luego de que el propietario del apartamento y otro ciudadano acudieran a un cuartel para notificar la situación.

Al llegar a la residencia, los agentes encontraron, en el pasillo del apartamento, el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Sin embargo, la Uniformada lo describió como un hombre de tez negra, con una estatura aproximada de cinco pies con seis pulgadas y un peso aproximado de 120 libras.

Vestía un pantalón largo deportivo azul y sandalias de goma negras y grises.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío PiedrasAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: