La Policía investiga la muerte de una mujer en Aguadilla

Las autoridades investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado en la noche del jueves en la calle José Celso Barbosa, del barrio Pueblo en Aguadilla.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo de Lualiz Arce Núñez, de 33 años de edad.

De acuerdo con la Uniformada, el cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán la causa de muerte.