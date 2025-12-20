Bloqueos navideños culminan con 442 boletos a conductores por Ley de Tránsito y 14 arrestos

La Policía de Puerto Rico llevó a cabo bloqueos durante la noche del viernes en las áreas de Carolina, Arecibo y Guayama, donde detuvo a 5,023 conductores, emitió 442 boletos por infracciones a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito y realizó un total de 13 arrestos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Policía, en colaboración con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, para brindar orientación y promover la prevención con el objetivo de evitar tragedias dentro y fuera de las carreteras durante la temporada navideña.

Durante los tres bloqueos se ofrecieron 5,023 orientaciones a conductores, indicó la Policía, reafirmando el enfoque educativo de estas intervenciones, especialmente en temas relacionados con la conducción responsable, el consumo de alcohol, la pirotecnia y la prevención de disparos al aire.

En un comunicado de prensa, la Uniformada añadió que se expidieron 442 boletos por Ley 22 por faltas relacionadas con inspección, marbete, cinturón de seguridad, tintes, ruidos y otras disposiciones.

PUBLICIDAD

Además, se realizaron 14 arrestos. De estos, 13 fueron por embriaguez y uno por obstrucción a la justicia.

El superintendente de la Policía, Joseph González, reiteró que “nuestra labor en la Policía de Puerto Rico no es solo atender situaciones de emergencia, proteger vidas y propiedades, investigar y arrestar, sino también hacer todos los esfuerzos necesarios para orientar y prevenir accidentes. El excelente trabajo de los hombres y mujeres que patrullan nuestras carreteras lo vemos reflejado en la reducción de accidentes graves y fatales en lo que va de año. Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer”.

González añadió que, particularmente durante la temporada navideña, se intensifican estos esfuerzos ante el aumento histórico de accidentes asociados al consumo de alcohol y otras conductas negligentes.

“No queremos más accidentes de tránsito, pero tampoco incidentes por el uso indebido de pirotecnia o la práctica criminal de disparar al aire. Cada orientación y cada intervención busca salvar vidas”, enfatizó.

Estos bloqueos se realizaron de manera escalonada y estratégica, conforme a la Orden General 600, Sección 629, garantizando el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía y los debidos procesos de ley.