NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista fallece tras accidentarse en San Juan

El conductor perdió el control y cayó al pavimento

20 de diciembre de 2025 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Julio Toledo Arroyo se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Jeannette Negrón. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista falleció en la madrugada de este sábado tras accidentarse en el kilómetro 3.3, de la avenida John F. Kennedy, en dirección de San Juan hacia Guaynabo.

El informe preliminar de la Policía sostiene que el conductor de una motora Apolo Thunder 300, del año 2025, perdió el control mientras transitaba en la dirección antes mencionada.

Acto seguido, cayó al pavimento y falleció en el lugar. De momento, no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

El agente Julio Toledo Arroyo se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Jeannette Negrón.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
¿Quiénes somos?

