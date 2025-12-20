Motociclista fallece tras accidentarse en San Juan

Un motociclista falleció en la madrugada de este sábado tras accidentarse en el kilómetro 3.3, de la avenida John F. Kennedy, en dirección de San Juan hacia Guaynabo.

El informe preliminar de la Policía sostiene que el conductor de una motora Apolo Thunder 300, del año 2025, perdió el control mientras transitaba en la dirección antes mencionada.

Acto seguido, cayó al pavimento y falleció en el lugar. De momento, no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.