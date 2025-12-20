Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra Tito Kayak por obstrucción a la justicia

La Fiscalía de San Juan presentó la denuncia contra Alberto de Jesús Mercado por unos supuestos hechos ocurridos en octubre

20 de diciembre de 2025 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El activista y ambientalista Tito Kayak. (Alejandro Granadillo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de San Juan, presentó cargos contra el activista y ambientalista Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como “Tito Kayak”, por obstrucción a la justicia, indicó la secretaria Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos se remontan al 6 de octubre de 2025, cuando de Jesús Mercado fue arrestado durante una manifestación frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, en la cual se exigía la renuncia de la gobernadora Jenniffer González y la salida de LUMA Energy.

Según la investigación de la Policía, de Jesús Mercado, de 67 años, “se encontraba en el lugar instalando una caseta de acampar, razón por la cual agentes de la Unidad Motorizada de San Juan”, quienes “le notificaron que desistiera de tal acción en violación a la ley”.

Tras lo sucedido, el imputado, presuntamente, hizo caso omiso a las instrucciones impartidas por los agentes de la Policía, por lo que se procedió a su arresto por obstrucción a la justicia, indicó el Departamento de Justicia, al citar la investigación de la Uniformada.

Durante la vista de determinación de causa para arresto, conocida también como Regla 6, la fiscal Ivette Nieves Cordero formuló el cargo ante la jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, quien halló causa y señaló la vista para el próximo 16 de enero de 2026.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
