Radican cargos contra Tito Kayak por obstrucción a la justicia

Los hechos se remontan al 6 de octubre de 2025, cuando de Jesús Mercado fue arrestado durante una manifestación frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, en la cual se exigía la renuncia de la gobernadora Jenniffer González y la salida de LUMA Energy.

Según la investigación de la Policía, de Jesús Mercado, de 67 años, “se encontraba en el lugar instalando una caseta de acampar, razón por la cual agentes de la Unidad Motorizada de San Juan”, quienes “le notificaron que desistiera de tal acción en violación a la ley”.

Tras lo sucedido, el imputado, presuntamente, hizo caso omiso a las instrucciones impartidas por los agentes de la Policía, por lo que se procedió a su arresto por obstrucción a la justicia, indicó el Departamento de Justicia, al citar la investigación de la Uniformada.

