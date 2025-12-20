Reclasifican como asesinato caso de hombre agredido en residencial Ernesto Ramos Antonini en Ponce

La Policía reclasificó como asesinato un caso de agresión grave ocurrido en horas de la madrugada del viernes en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, luego de que falleciera la víctima.

Según el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 2:25 a. m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, agentes encontraron frente al edificio 28 a Wilfredo Ventura Colón, de 42 años y residente de Ponce, con varias heridas de bala.

El perjudicado fue transportado por paramédicos al Hospital Damas, donde un médico certificó que tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo y que se encontraba en condición delicada. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció.