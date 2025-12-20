Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reclasifican como asesinato caso de hombre agredido en residencial Ernesto Ramos Antonini en Ponce

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes, informó la Policía

20 de diciembre de 2025 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del crimen, cerca de una fábrica de zapatos, se recuperaron como evidencia 50 casquillos de calibre .40. (GFR Media)
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La Policía reclasificó como asesinato un caso de agresión grave ocurrido en horas de la madrugada del viernes en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, luego de que falleciera la víctima.

Según el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 2:25 a. m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, agentes encontraron frente al edificio 28 a Wilfredo Ventura Colón, de 42 años y residente de Ponce, con varias heridas de bala.

El perjudicado fue transportado por paramédicos al Hospital Damas, donde un médico certificó que tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo y que se encontraba en condición delicada. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció.

La investigación está a cargo del agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión a la fiscal Sharleen Rosa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
