Asesinan a hombre en residencial de Gurabo
Las autoridades fueron alertadas sobre un herido de bala
1 de marzo de 2026 - 3:52 PM
Los hechos ocurrieron a las 2:10 p.m., frente al edificio 3 del residencial Luis del Carmen Echevarría.
Según la información suministrada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.
Cuando llegaron los agentes, encontraron en el suelo a un hombre sin signos de vida. El occiso no fue identificado de inmediato.
El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 80 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 87 registrados a la misma fecha en el 2025.
