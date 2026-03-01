Asesinan a hombre en residencial de Gurabo

Un hombre fue asesinado en la tarde de este domingo en Gurabo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 2:10 p.m., frente al edificio 3 del residencial Luis del Carmen Echevarría.

Según la información suministrada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron en el suelo a un hombre sin signos de vida. El occiso no fue identificado de inmediato.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.