Forenses confirma hallazgo sin vida de octogenaria reportada como desaparecida en Carolina

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este domingo que un familiar autorizado completó el proceso oficial de identificación del cuerpo de la mujer de 82 años que era buscada por su familia desde el pasado jueves en Carolina.

En un comunicado de prensa, el ICF indicó que Raquel del Valle Santana había sido reportada desaparecida el 26 de febrero.

“Según la información recibida, fue localizada ayer sábado en una institución hospitalaria. Conforme a los protocolos establecidos, el hospital realizó la consulta correspondiente al ICF y se determinó que el caso revestía carácter medicolegal, por lo que procedía su traslado al Instituto para la investigación correspondiente”, apuntó el comunicado.