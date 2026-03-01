Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Forenses confirma hallazgo sin vida de octogenaria reportada como desaparecida en Carolina

El proceso de identificación se llevó a cabo con un familiar autorizado

1 de marzo de 2026 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proceso de identificación en el ICF se llevó a cabo en la mañana de hoy, domingo. (Josian Bruno)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este domingo que un familiar autorizado completó el proceso oficial de identificación del cuerpo de la mujer de 82 años que era buscada por su familia desde el pasado jueves en Carolina.

En un comunicado de prensa, el ICF indicó que Raquel del Valle Santana había sido reportada desaparecida el 26 de febrero.

“Según la información recibida, fue localizada ayer sábado en una institución hospitalaria. Conforme a los protocolos establecidos, el hospital realizó la consulta correspondiente al ICF y se determinó que el caso revestía carácter medicolegal, por lo que procedía su traslado al Instituto para la investigación correspondiente”, apuntó el comunicado.

“En horas de la mañana de hoy, el cuerpo fue recibido en las instalaciones del ICF. Posteriormente, un familiar autorizado realizó la identificación oficial, conforme a los procedimientos establecidos”, agregó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
