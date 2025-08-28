Asesinan a hombre y mujer cerca de un centro comercial en San Juan

Un hombre y una mujer fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este jueves, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:07 a.m., en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Los Paseos.

Según la investigación preliminar, agentes adscritos al Precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva por el área cuando localizaron un vehículo estacionado.

“En su interior se encontraban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, los cuales presentaban múltiples heridas de bala”, agregó. “Ambos occisos no han sido identificados al momento”.