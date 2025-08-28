Opinión
28 de agosto de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a hombre y mujer cerca de un centro comercial en San Juan

Los investigadores levantaron decenas de casquillos de bala en la carretera PR-199

28 de agosto de 2025 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, 50 menos que los 345 registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este jueves, en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:07 a.m., en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Los Paseos.

Según la investigación preliminar, agentes adscritos al Precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva por el área cuando localizaron un vehículo estacionado.

“En su interior se encontraban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, los cuales presentaban múltiples heridas de bala”, agregó. “Ambos occisos no han sido identificados al momento”.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, 50 menos que los 345 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
