Asesinan a hombre y mujer cerca de un centro comercial en San Juan
Los investigadores levantaron decenas de casquillos de bala en la carretera PR-199
28 de agosto de 2025 - 6:22 AM
Un hombre y una mujer fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este jueves, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:07 a.m., en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Los Paseos.
Según la investigación preliminar, agentes adscritos al Precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva por el área cuando localizaron un vehículo estacionado.
“En su interior se encontraban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, los cuales presentaban múltiples heridas de bala”, agregó. “Ambos occisos no han sido identificados al momento”.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, 50 menos que los 345 registrados a la misma fecha en el 2024.
