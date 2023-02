Dos hombres fueron asesinados a tiros esta madrugada frente al edificio 24 del residencial La Ceiba en Ponce, reportó la Policía.

El director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en dicha región, Herminio Ramos Rivera, detalló a El Nuevo Día que los hechos habrían ocurrido a eso de las 2:40 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de heridos de bala en el lugar.

En la escena se levantaron entre 15 a 20 casquillos de bala, calibre .40. Además, se ocupó un arma de fuego, que, preliminarmente, entienden que es de una de las víctimas, que tenía licencia de portación.

“Tenemos información de quiénes pudieran ser las víctimas, pero oficialmente no están identificados. Son dos caballeros”, informó el teniente, quien más tarde agregó que sus edades fluctúan entre 30 a 40 años.

“Son del área de Ponce, según información que tenemos”, agregó en la entrevista telefónica.

El oficial describió a uno de los hombres como una “persona gruesa” de tez negra y al otro occiso como un “hombre blanco, colora’o”.

“Sus cuerpos se encontraron entre los edificios 22 y 24, al lado de la estructura del contenedor de basura”, precisó.

Añadió que llegaron potenciales familiares de los occisos a la comandancia de Ponce, pero fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para que corroboraran si las víctimas son sus conocidos.

Si el ICF valida las identidades que, preliminarmente, tiene la Policía con respecto a los occisos, se trataría de dos hombres que no residían en el complejo.

Ramos Rivera indicó, asimismo, que están en la etapa preliminar de la investigación y no tienen un móvil de este casó.

“Está difícil. Todavía no hemos podido determinar el móvil, porque no salió nadie en el residencial, absolutamente nadie. Basado en lo que nosotros tenemos que pudieran ser esas personas, no tenían récord (criminal)...Estamos indagando”, manifestó.

Señaló que en la escena tampoco ocuparon o identificaron sustancias controladas, por lo que no es un ángulo que consideren, aunque tampoco lo descartan.

“Nosotros radicamos un asesinato el miércoles, pero tan poco guarda relación con este residencial”, acotó.

Si usted conoce o tiene detalles sobre hechos relacionados con este caso puede comunicarse confidencialmente al (787) 343-2020.