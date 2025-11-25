Asesinan a un hombre en el residencial Los Rosales en Ponce

Un hombre fue asesinado en la tarde del martes en el residencial Los Rosales, frente al edificio 14, en Ponce.

De acuerdo con el informe de Policía, una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.