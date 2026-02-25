Asesinan a un hombre en horas de la tarde en un residencial de Mayagüez
La Policía indicó que el occiso presentaba heridas de bala
25 de febrero de 2026 - 1:46 PM
25 de febrero de 2026 - 1:46 PM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este miércoles en Mayagüez.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 poco antes de la 1:00 p.m., que avisó sobre detonaciones en el residencial Columbus Landing.
Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala. El occiso no fue identificado de inmediato.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.
Hasta ayer martes, la Policía había reportado 73 asesinatos en lo que va de este año, nueve menos que los 82 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: