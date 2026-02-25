Asesinan a un hombre en horas de la tarde en un residencial de Mayagüez

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este miércoles en Mayagüez.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 poco antes de la 1:00 p.m., que avisó sobre detonaciones en el residencial Columbus Landing.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala. El occiso no fue identificado de inmediato.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.