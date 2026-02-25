Opinión
Seguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Asesinan a un hombre en horas de la tarde en un residencial de Mayagüez

La Policía indicó que el occiso presentaba heridas de bala

25 de febrero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casings of different calibers were found at the crime scene.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este miércoles en Mayagüez.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 poco antes de la 1:00 p.m., que avisó sobre detonaciones en el residencial Columbus Landing.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala. El occiso no fue identificado de inmediato.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.

Hasta ayer martes, la Policía había reportado 73 asesinatos en lo que va de este año, nueve menos que los 82 registrados a la misma fecha en el 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
