Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en la PR-435 en San Sebastián

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre el crimen

20 de marzo de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del crimen en Santa Isabel se ocuparon varias piezas de evidencia, entre otras, casquillos calibre 40 y 9 milímetros.
Una imagen de archivo de una escena del crimen.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en la carretera PR-435, en el barrio Perchas II, en San Sebastián, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, la muerte violenta fue reportada a eso de las 8:23 a.m. mediante una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no ha sido identificado.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan SebastiánAsesinatosHomicidios
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: