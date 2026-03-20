Asesinan a un hombre en la PR-435 en San Sebastián
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre el crimen
20 de marzo de 2026 - 10:08 AM
20 de marzo de 2026 - 10:08 AM
Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en la carretera PR-435, en el barrio Perchas II, en San Sebastián, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, la muerte violenta fue reportada a eso de las 8:23 a.m. mediante una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no ha sido identificado.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar.
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